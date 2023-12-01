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صيد الحيتان في جزر فارو - ما سبب استمراره؟

١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

تثير الحيتان والدلافين إعجاب الناس في جميع أنحاء العالم. وتُعتبر هذه الحيوانات ذكية واجتماعية وتلامس قلوب كل من تتاح له فرصة التواصل معها. لكن، في أوروبا يوجد أيضاً أشخاص يقتلون الحيتان والدلافين.

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هناك تقليد معروف باسم صيد الحيتان يقتل فيه سنويا مئات الحيتان والدلافين في جزر فارو الواقعة في المحيط الأطلسي، وهي جزر تابعة للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي. في شهر سبتمبر 2021 تم قتل 1400 حيوان في يوم واحد فقط. يقول الصحفي كريستيان بلينكر "عندما رأيت هذه الصور، صُدمت". توجه الصحفي إلى جزر فارو بحثا عن صيادي الحيتان ورغبة منه في إيجاد إجابة عن سؤاله: "لماذا لا يزال هناك رجال يبحرون إلى عُرض البحر مسلحين بالسكاكين والرماح ليقوموا بتلك المذبحة؟" لا توجد لصيد الحيتان غاية تجارية، إذ يقوم الصيادون وعائلاتهم باقتسام اللحم فيما بينهم بغرض الاستهلاك الشخصي، على الرغم من تحذير السلطات من خطورة تناوله بسبب احتوائه على نسبة عالية من الزئبق. سافر كريستيان بلينكر إلى جزر فارو مرتين مع المخرج ماتياس سدون لإنتاج هذا الوثائقي. حصل بعد رحلته على إجابة عن سؤاله، وكانت مختلفة عما توقعه.

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