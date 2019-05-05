 صيام الأطفال في مدارس ألمانيا.. البعض يراه عقبة وآخرون دافعا ″للتعايش″ | سياسة واقتصاد | DW | 10.05.2019

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سياسة واقتصاد

صيام الأطفال في مدارس ألمانيا.. البعض يراه عقبة وآخرون دافعا "للتعايش"

أطفال "الثقافة الثالثة" بين تشجيع بعض أسرهم لهم على الصيام ورفض سياسي ألماني حرصا على صحتهم. هل يجب على الأطفال الصيام أصلاً؟ وما هي ملاحظات المعلمين في المدارس؟

Telefoninterview Thema Kinder fasten im Ramadan (privat)

"شكرا للنصيحة اللطيفة، ولكن سأصوم لأنه ديني. وهذا قراري الشخصي وأنا راض". هكذا يرد الشاب السوري اليافع شريف أ. عندما يسأل عن تجربته في صيام رمضان في ألمانيا. وصل شريف، 14 عاما، قبل ثلاث سنوات ونصف إلى أحدى مدن ولاية شمالي الراين وستفاليا. ومنذ وصوله يحاول التأقلم مع ثقافة جديدة. "أحيانا لا يتم مراعاة حقيقة أنني صائم في المدرسة. ففي أحدى الحصص "اقتصاد المنزل" التي يتوجب علينا فيها الطبخ حاولت الاعتذار عن الحصة لأنه من الصعب علي شم رائحة الطعام خلال الصيام. لكن عدم المشاركة كان سيقابل بعلامات سيئة، ما أجبرني على المشاركة"، يقول شريف.

يواجه الأطفال مع بداية شهر رمضان في العالم وبالتحديد المقيمين في ألمانيا تحديا كبيرا يتمثل بجدل سياسي حول صيامهم. وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفري (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ترفض بشكل كلي إجبار أطفال المدارس على الصيام. وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة "دي فيلت": "يحتاج الأطفال للشرب والأكل بانتظام، وإلا فإنهم سيفقدون التركيز في الدراسة ويتأثر نموهم بشكل سلبي وهذا الأمر ينطبق أيضا في شهر رمضان". أما وزيرة العدل في ولاية هيسن الألمانية، ايفا كونيه هيرمان، فقد ذهبت خطوة أبعد في تصريحاتها حول تأييدها معاقبة الأهالي الذين يجبرون أطفالهم على الصيام في ألمانيا وقالت في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "إن من يدفع الأطفال الصغار إلى الصيام في رمضان، يمارس ضغطا خطيرا على صحتهم". ويمكن أن تصل عقوبة هؤلاء الأهالي إلى 3 سنوات سجن.

Symbolbild Grundschülerin mit Kopftuch (Imago/photothek/L. Johannsen)

تلاميذ أطفال في أحد مدارس ألمانيا

الأطفال غير مطالبين بالصيام

رئيس مجلس المسلمين الأعلى في ولاية ساكسونيا السفلى د. صادق الموصللي لا يرى أن التصريحات الرافضة لصيام الأطفال أمر يتعارض مع حرية ممارسة الدين في المانيا ولكنه يرى أنها قد تؤجج الاستقطاب في المجتمع. وقال في تصريح خاص لـ DW عربية: "الأطفال غير مفروض عليهم الصيام أساسا. إذا وجد هناك أسر تريد أن تدرب أطفالها على الصيام فهذا يكون في الغالب في أيام العطل لكي لا تؤثر على دراسة الطفل أو صحته. فالحفاظ على صحة الطفل هو أمر أساسي".

"أحيانا يخرج الأطفال أكثر تشددا من المدارس"

من جهة أخرى تلفت رندة تلمودي، مدرسة ثانوية في مدينة كولونيا من أصول تونسية، إلى أن تاثير زملاء الصف الواحد يجب أن يكون محط نقاش أيضا. فبعض أسر الأطفال ليست متشددة ولا تطالبهم بالصيام، لكن زملائهم من أسر متشددة يمارسون الضغط عليهم في المدرسة مما يجبرهم على الصيام. "في بعض الاحيان يخرج الطالب من المدرسة أكثر تشددا إسلاميا مما كانوا عليه مع أسرهم. ففي المدرسة تلعب المجموعة دورا في ذلك أيضا".

مختارات

بينت دراسة طبية أن الصيام له تأثيرات إيجابية عديدة على صحة الإنسان. ومن أبرزها الوقاية من الأمراض المزمنة، ولكن أيضا كعلاج لأمراض النظام الهضمي والسمنة، وأمراض أخرى نتعرف عليها في هذا التقرير. (12.01.2019)

وتلاحظ تلمودي تفاوت أداء التلاميذ الصائمين واختلاف إيقاع تفاعلهم اليومي بسبب ساعات الصيام الطويلة جدا في ألمانيا والتي تصل إلى 16 ساعة. بالإضافة لقلة النوم بسبب الإفطار المتأخر او بسبب السحور. وتضيف تالمودي "التعب يبدو واضحا بشكل خاص على محترفي كرة القدم الذين يتوجب عليهم إكمال التدريبات خلال رمضان. أمر تطرق إليه أيضا "الاتحاد الألماني لحماية الأطفال" حين أوضح أن المدارس والأندية الرياضية ملزمة بالتدخل إذا لمست تأثيرات صحية سلبية على الأطفال خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالات يكون من المجدي أن يبحث الآباء مع أطفالهم عن حل ممكن، كأن يصوم الأطفال بضع ساعات فقط في اليوم.

أما عن بعض المواقف التي قد تحدث بشكل عفوي في الصف فتقول تلمودي: "اضطررت في بعض الحالات للتدخل. فأحد الطلاب قام بشكل عفوي بتقديم الحلوى لطالب مسلم صائم كان جالسا بجانبه ما أثار سوء تفاهم. لذلك كان يتوجب علي الشرح قليلا ماذا يعني أن يصوم المرء. أحاول كمدرسة عدم التطرق لذلك إلا في حال وجود حالة تستوجب ذلك، فبعضهم لايفضل مناقشة صيامهم أو عقيدتهم. وانا حريصة على خصوصيتهم وقراراتهم الشخصية".

Symbolbild Schutzsuchende | Muslimische Frau mit Kind und Kinderwagen (picture-alliance/W. Rothermel)

إمرأة مسلمة في مع اطفالها

"الصيام يساعد على الإندماج.."

بعيدا عن الجدل الديني والسياسي حول صيام الاطفال، يرى د. صادق الموصللي أن الصيام لا يشكل أي عقبة في طريق الإندماج "سواء من تجربتي الشخصية أو تجربة أطفالي لا يؤثر الصيام سلبا على عمليه إندماجهم مع زملائهم من أديان و ثقافات أخرى. بل على العكس يشكل هذا الأمر مناسبة للحديث، وبالتالي الصيام يساعد على الإندماج من خلال فهمهم لبعضهم البعض في المدرسة". ويشير د. الموصللي إلى نجاح الكثير من أطفال المسلمين في المجتمع الالماني ودخولهم سوق العمل في مختلف الإختصاصات الأكاديمية والفنية.

أما رندة تلمودي فإنها تفضل من جهتها استخدام مصطلح "العيش المشترك" بدلا عن الإندماج. و تؤكد على أهمية النقاش في هكذا مواضيع ولكن دون المبالغة فيه. غير أن شريف، طالب المدرسة اليافع، لم يفهم معنى كلمة "إندماج"، بل يجد بالصيام فرصة حقيقية للشعور بالفقراء "إنه من الجيد أن أضع نفسي في مكان الفقراء في إفريقيا. حيث لا يجيدون مايأكلون".

وزيرة العدل ايفا كونيه هيرمان في ولاية هيسن أشارت إلى المادة 171 من قانون العقوبات الألماني، القاضي بمعاقبة أهالي الأطفال الذين يخالفون واجب رعاية أطفالهم. وقالت إن هذه المادة "لا تكفي لتأمين الحماية الكاملة للأطفال والشبان لنمو شخصيتهم وتطورها بدون عوائق"، وذلك في حوار مع صحيفة "بيلد".

وجاء في حوار وزيرة العدل في ولاية هيسن مع الصحيفة الألمانية، أن إجبار الأطفال على الصيام يشكل خطرا على صحتهم، وقالت يجب محاكمة الأهالي الذين يربون أطفالهم على التعصب الديني.

وفي هذا السياق يشير د. الموصللي "أعتقد أنه هناك نقطة هامة جدا في هذا الموضوع وهي أن عملية التربية والتعليم في البيت مكفولة للعائلة بالدستور الألماني. ولا يسمح لأحد التدخل فيها إلا إذا وجد هناك خطر داهم".

 

ادونيس الخالد

  • Harira Suppe Tomatensuppe Marokko (Fotolia/Yahia Loukkal)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الحريرة:

    يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.

  • Deutschland Tunesien Geschenk Datteln (Farjana K. Godhuly/AFP/Getty Images)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    التمر:

    يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.

  • Ramadan in Tunesien 2012 (ben Belgacem / DW)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    البوراك:

    أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!

  • Gazastreifen Verkauf von Qatayef (Imago/Zuma Press)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    القطايف:

    القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.

  • Algerien - Zlabia (picture-alliance/Photoshot)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الزلابيا:

    تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.

  • Tamarind Getränk (picture-alliance/Bildagentur-online/AGF-Foto)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    شراب التمر الهندي:

    لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.

  • Fattoush (Imago/ZUMA Press)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    فتوش:

    تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.

  • Ramadanspezialität Khoshaf (DW/S. Fotouh)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الخشاف:

    مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.

  • Harees (Krista Garcia)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الهريس:

    أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.


مختارات

أطباق تزين موائد العرب في رمضان

تكمن فكرة شهر الصيام في أصلها في الزهد والتعبد والتركيز على الروحانيات. إلا أن هذا لم يمنع المجتمعات المسلمة من تطوير تقاليد مطبخية خاصة بهذا الشهر، توفر ما لذ وطاب مباشرة بعد مغيب الشمس. (06.05.2019)  

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