 صياغة أمركية أوروبية لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي | DW الأخبار | DW | 01.06.2023

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DW الأخبار

صياغة أمركية أوروبية لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتوقعان صياغة مدونة سلوك طوعية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي في غضون أسابيع على أمل أن تنضم دول أخرى لمدونة السلوك التي ستسري مؤقتا..

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