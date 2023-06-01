صياغة أمركية أوروبية لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي

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الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتوقعان صياغة مدونة سلوك طوعية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي في غضون أسابيع على أمل أن تنضم دول أخرى لمدونة السلوك التي ستسري مؤقتا..
مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.
تستعين المملكة المتحدة بشركة أمريكية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لكشف قوارب المهاجرين التي تعبر بحر المانش بما يتماشى مع سياسة الحكومة للحد من أعداد الوافدين. إلا أن استخدام هذه التقنيات الحديثة يثير مخاوف.
في الوقت الذي تناقش فيه عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر روبوتات المحادثة، يدعو مشرعون إلى ضرورة خروج الاتحاد الأوروبي بقواعد واضحة حيال تنظيم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن دون إثارة خوف المطورين.
في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان تحذيرا من قدرة هذه الخوارزميات على إلحاق الضرر بحقوق الانسان وكرامته بشكل كبير.
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