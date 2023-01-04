صيادو الأسماك في سيراليون - صراع من أجل البقاء

كانت قرية تومبو مزدهرة قبل حقبة الاستعمار، حيث اعتمد سكانها على صيد الأسماك لتأمين عيشهم، وذلك بسبل تضمن بقاء ما يكفي للأجيال القادمة أيضا. لكن ذلك الازدهار انحسر خلال السنوات الأخيرة نتيجة قدوم مراكب صيد تابعة لشركات صينية للصيد على سواحل سيراليون، وذلك بدعم من موظفين حكوميين فاسدين في الداخل. هذا الوضع أجبر رجالا كثيرين من القرية لترك مهنة صيد الأسماك في تومبو، والبحث عن فرص عمل في بلدان أخرى. كما تفقد نساؤهم وبناتهم أعمالهن أيضاَ، لأن غالبية سكان القرية يكسبون أرزاقهم في وظائف تعتمد على صيد الأسماك، كبيعه مثلاَ في السوق المحلية. ومن ناحية أخرى، مثلت الكوارث الطبيعية والإغلاق العام بسبب كورونا تهديداً وجودياً إضافياً، في ظل وضع سيئ أساساً. ورغم وطأة هذه الظروف يبذل سكّان قرية تومبو جهودا للحفاظ على عائلاتهم ومجتمعهم. لكن كفاحهم يتخطى المستوى الفردي، فمصيرهم يعكس أيضا المشكلات البيئية والاقتصادية في بلدان غرب إفريقيا. تربّي فاطماتا ابنها بمفردها منذ أن هجر زوجها القرية. لدى زوجها الآن زوجتان أخريان خارج البلاد، وهو لا يرسل أي مال لابنهما. أما سيلمان فهو صياد يعشق مهنته، لكن والده كان يلقي اللوم عليه أبيه لقلة ما يعود من أسماك، فقرّر أن يجرّب حظه خارج سيراليون. يحاول المتحدّث باسم رابطة صيادي الأسماك في القرية، توحيد أعضائها لمواجهة التحديات.