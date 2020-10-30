 صويلو: 14 قتيلا على الأقل في انفجار منجم فحم بشمال تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.10.2022

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أخبار

صويلو: 14 قتيلا على الأقل في انفجار منجم فحم بشمال تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مصرع 14 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم على ساحل البحر الأسود. ولم تعرف بعد ملابسات الانفجار الذي خلف أيضا حصار نحو 50 عاملا على عمق مئات الأمتار.

جهود الإنقاذ جارية في المنجم الواقع بمنطقة أماسرا بولاية بارطن المطلة على البحر الأسود.

أعلن وزير الداخلية التركي مصرع 14 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم على ساحل البحر الأسود.

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، مصرع 14 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم على ساحل البحر الأسود. كما أكد صويلو تقارير سابقة أفادت بأن 49 عاملا ما زالوا محاصرين على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا في المنجم الواقع ببلدة أماسرا فيما يحاول عناصر الإنقاذ الوصول إليهم.

مختارات

شهدت منطقة الرور بغرب ألمانيا الجمعة نهاية حقبة صناعية مهمة ساهمت بشكل مباشر في تحقيق المعجزة الاقتصادية في البلاد، حيث انتهت مرحلة استخراج الفحم الحجري. في حفل كبير بحضور الرئيس الألماني تم توديع آخر وردية عمل.

بعد أن حوله النازيون من منجم للبوتاسيوم إلى مخزن للذهب والمجوهرات أصبح هذا المكان المثير بعد أفول النازية منجماً يجد زائره المتعة في سبر أغوار باطن الأرض والتاريخ الحديث لألمانيا المليء بالأحداث الدراماتيكية.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد أكد وقوع الانفجار مساء اليوم في منجم فحم شمالي البلاد، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى. وكتب قوجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جهود الإنقاذ جارية في المنجم الواقع بمنطقة أماسرا بولاية بارطن المطلة على البحر الأسود.

ووقع انفجار في المنجم حوالي الساعة 15:18 مساء (15:15 بتوقيت غرينتش). وقال مكتب حاكمة بارطن إن السبب لم يتضح على الفور. ونقلت قناة (تي.آر.تي) الحكومية عن حاكمة بارطن نورتاك أرسلان قوله إنها تعتقد أن 49 عاملا عالقون في المنجم.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    موت أشعل احتجاجات

    بدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة (شمال شرق المغرب) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017. فبعد وفاة أربعة أشخاص في حوادث عرضي في أحد المناجم، خرج العديد من سكان المدينة محتجين في مظاهرات سلمية مطالبين ببدائل اقتصادية لمدينتهم التي لم تعد فيها فرص عمل منذ إقفال الدولة لمناجم الفحم عام 1998.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    التنديد بـ"التهميش"

    المتظاهرون من سكان جرادة لا يطالبون بغير إيجاد بديل اقتصادي عن مناجم الفحم. كما أنهم يطالبون الجهات المسؤولة بإعفائهم من دفع فواتير الماء والكهرباء، والعمل على محاسبة المسؤولين في المنطقة منذ إيقاف مصدر عيشهم الأساسي. "الرغيف الأسود" يُنسب للقمة العيش التي يحصل عليها العمال من الكدح بمناجم الفحم الأسود.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    "مناجم الموت"

    يعيش المئات من سكان جرادة من العمل في "مناجم الموت" العشوائية وغير القانونية، والتي باتت مصدر رزق لهم وفي نفس الوقت مهددة لحياتهم. وقد عبر المحتجون عن رفضهم للأوضاع من خلال الاعتصام، وتنظيم مسيرات سلمية وشن إضرابات عامة. كما رفعوا رايات البلد ورددوا النشيد الوطني في مرات عديدة.

  • Saad-Eddine El Othmani Außenminister Marokko (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    وعود معلقة؟

    مع اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات السنة الماضية، ذهب وفد رسمي رفيع المستوى إلى جرادة. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية قد أعلن، بعد زيارته للمدينة ضمن الوفد، عن مجموعة من القرارات الحكومية المهمة والعاجلة لاحتواء غضب الإقليم ككل. لكن الوضع لم يعرف تحسناً رغم الوعود المقدمة، حسب ما صرح به المتظاهرون، مما دفع بهم إلى الخروج من جديد.

  • Marokko Polizei (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    اعتقالات وتوتر

    أدى اعتقال السلطات شابين يوم السبت (10 مارس/ آذار 2018) إلى تصاعد التوتر بالمدينة. وخرج السكان في تظاهرات كبرى للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، هذا في الوقت الذي خيم فيه إضراب عام على المدينة. وقد تحولت المظاهرات إلى مواجهات بينهم وبين القوات والأجهزة التابعة للدولة فيما بعد.

  • Marokko Proteste in Jerada (picture-alliance/AP Photo)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    من الظالم ومن المظلوم؟

    فوجئ المتظاهرون حين خروجهم للتظاهر السبت (10 مارس/آذار 2018) بوجود 500 من عناصر الدرك تقريباً في رقعة احتجاجهم، حسب ما نقلته وكالة رويترز. إذ قاموا بمحاصرتهم ودهسوا شاباً كما أصيبت امرأة بشكل بليغ. وفي هذا السياق، قالت السلطات المحلية لمدينة جرادة إن عدداً من المتظاهرين أحرقوا خمس سيارات تابعة للقوات العمومية وتسببوا في أضرارا جسيمة لعربات أخرى، كما أشارت إلى وقوع إصابات بين صفوف القوات الحكومية.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/STR)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    تهديد ووعيد!

    أصدرت وزارة الداخلية المغربية يوم الثلاثاء (13 مارس/ آذار2018) بياناً، فحواه أنها مستعدة "للتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة". كما أكدت "انطلاقاً من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال (تطبيق) القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة".

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/STR)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    مواجهات دامية

    شهدت المدينة مواجهات يوم الأربعاء (14 مارس/ آذار 2018)، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الشرطة وتوقيف 9 أشخاص "سوف يتم تقديمهم أمام العدالة". ووصل عدد الإصابات البليغة إلى عشرة، حسب ما صرح به مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية. في حين صرح مسؤول محلي لوكالة الأناضول التركية أن الرقم تجاوز 180 إصابة، غالبيتها من القوات الحكومية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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