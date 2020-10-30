صويلو: 14 قتيلا على الأقل في انفجار منجم فحم بشمال تركيا

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، مصرع 14 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم على ساحل البحر الأسود. كما أكد صويلو تقارير سابقة أفادت بأن 49 عاملا ما زالوا محاصرين على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا في المنجم الواقع ببلدة أماسرا فيما يحاول عناصر الإنقاذ الوصول إليهم.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد أكد وقوع الانفجار مساء اليوم في منجم فحم شمالي البلاد، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى. وكتب قوجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جهود الإنقاذ جارية في المنجم الواقع بمنطقة أماسرا بولاية بارطن المطلة على البحر الأسود.

ووقع انفجار في المنجم حوالي الساعة 15:18 مساء (15:15 بتوقيت غرينتش). وقال مكتب حاكمة بارطن إن السبب لم يتضح على الفور. ونقلت قناة (تي.آر.تي) الحكومية عن حاكمة بارطن نورتاك أرسلان قوله إنها تعتقد أن 49 عاملا عالقون في المنجم.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)