 صوفيا ما بين الماضي والحاضر | يوروماكس | DW | 24.07.2022

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يوروماكس

صوفيا ما بين الماضي والحاضر

تعتبر صوفيا عاصمة بلغاريا واحدة من أقدم المدن الأوروبية. يقطنها 1,2 مليون نسمة وتتميز عمارتها بالطابع الاشتراكي. جولة مع المدونة فينيتا نيكولوفا إلى أحب الأماكن إليها.

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