صوفيا ما بين الماضي والحاضر

الرد "الأسبوع المقبل" على رغبة أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

في زيارتها الثانية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن نيتها دعم أوكرانيا في طلبها الانضمام للاتحاد الأوروبي. وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين.