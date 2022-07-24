صوفيا ما بين الماضي والحاضر

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تعتبر صوفيا عاصمة بلغاريا واحدة من أقدم المدن الأوروبية. يقطنها 1,2 مليون نسمة وتتميز عمارتها بالطابع الاشتراكي. جولة مع المدونة فينيتا نيكولوفا إلى أحب الأماكن إليها.
في زيارتها الثانية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن نيتها دعم أوكرانيا في طلبها الانضمام للاتحاد الأوروبي. وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين.
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