صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

أطراف الوجه - أول الخيط

وجود ثنية في ياقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كانت أمرا مثيرا للاهتمام. وجود تناقضات في أطراف الوجه دائما ما تَظهر في الغالب عندما تكون قريبة من الملابس أو شعر الرأس أو المجوهرات، لذا قد يكون ذلك أول الخيط لاكتشاف "التزييف العميق". انظر إلى الصورة، يمكنك اكتشاف الاختلاف؟