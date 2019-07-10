صور معبد "مزيفة" على إنستغرام تتسبب في خيبة أمل واسعة

لم يتوقع عدة سياح أن يتحول شغفهم الكبير برؤية وجهة سياحية مميزة في القارة الآسيوية إلى خيبة أمل كبيرة، فقد شد أكثر من سائح الرحال صوب جزيرة بالي الساحرة في إندونيسيا من أجل مشاهدة بوابة معبد "Lempuyang".

أما عن سبب تدفق السياح لزيارة هذا المعبد المشهور، فهو انتشار عدة صور لبوابته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث يقف أشخاص (غالباً لديهم آلاف المتابعين على إنستغرام) في منتصف المعبد ويقومون بحركات مختلفة، فيما تنعكس مياه المعبد عليهم وتضفي جمالية خاصة على الصورة المُلتقطة، وفق ما أورد موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية.

ويشير نفس المصدر إلى أن هذه الصور المتداولة بشدة في "إنستغرام" عادية، ولولا خضوعها لعملية تعديل لما ظهرت بذلك المظهر المميز، وأضاف أنه يتم استخدام مرآة لإنجاز الصورة ببراعة كبيرة، حيث لا يوجد ماء بالمرة أمام بوابة هذا المعبد الهندوسي.

وتابع المصدر أن عدة سياح أصابهم الغضب بعد اكتشاف حقيقة الأمر، فقد تركوا تقييمات غير إيجابية عن هذا المكان في موقع السفر العالمي "تريب أدفايزر"، كما أن البعض منهم وصف هذا المعلم بأنه "مزيف".

وفي نفس السياق، نقل موقع مجلة "دير شبيغل" الألماني عن الكاتبة بولينا مارينوفا (زارت بدورها المعبد لالتقاط صور هناك) قولها "لقد تحطمت آمالي وأحلامي عندما اكتشفت أن الماء أمام المعبد ما هو في الواقع إلاّ قطعة زجاجية يتم وضعها تحت هاتف آيفون"، وأضافت: "هذا دليل على أن المؤثرين في إنستغرام يدمرون كل شيء".

وتابعت نفس المتحدثة "هذا أمر مخيب للآمال حقاً، لأن هذا المعبد واحد من بين الأقدم والأكثر احتراماً في جزيرة بالي". وأردفت: "رؤية كثير من الناس ينتظرون ساعات لالتقاط صور عوضاً عن النظر إلى المعبد، يقول الكثير عن قيمنا في عام 2019".

ر.م/ع.خ