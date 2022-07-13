 صور مذهلة من الفضاء الخارجي | المستقبل الآن | DW | 30.04.2023

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المستقبل الآن

صور مذهلة من الفضاء الخارجي

قبل أكثر من عام بدأ تلسكوب جيمس ويب رحلته إلى الفضاء الخارجي. المشروع الذي كلف تسعة مليارات دولار يكاد يكون معجزة تقنية.

المزيد من المركز الإعلامي

بعد سنوات من الانتظار، كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمام العالم عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب.

"ناسا" تنشر أول صورة للتلسكوب الفضاء جيمس ويب 13.07.2022

بعد سنوات من الانتظار، كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمام العالم عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب.

"ناسا" تنشر أول صورة للتلسكوب الفضاء جيمس ويب 12.07.2022

بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد 13.07.2022

Artistic 3D illustration of alien faces

فقدان الذاكرة الرقمية 23.04.2023

المزيد المستقبل الآن

Digital 3D Illustration of a Space Scene | Verwendung weltweit

ما سبب الاختلاف الحراري بين الغلاف الجوي الخارجي والفضاء المحيط به؟ 30.04.2023

15.03.2023+++ Axiom Space chief engineer Jim Stein demonstrates a prototype spacesuit, Wednesday, March 15, 2023, in Houston. NASA selected Axiom Space to design the spacesuits that its moonwalking astronauts will wear when they step onto the lunar surface later this decade. (AP Photo/David J. Phillip)

بدلات جديدة مرنة لرواد الفضاء 30.04.2023

This image provided by the European Space Agency depicts the Jupiter Icy Moons Explorer, Juice, spacecraft orbiting the gas giant. (ESA/ATG Medialab via AP)

حياة فوق أقمار المشتري الجليدية؟ 30.04.2023

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - البحث عن كواكب أخرى للحياة؟ 30.04.2023

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17/04/2023 *** Handout - A stunning smash-up of two spiral galaxies shines in infrared with the light of more than a trillion suns. Collectively called Arp 220, the colliding galaxies ignited a tremendous burst of star birth. Each of the combining galactic cores is encircled by a rotating, star-forming ring blasting out the glaring light that Webb captured in infrared. This brilliant light creates a prominent, spiked, starburst feature. Shining like a brilliant beacon amidst a sea of galaxies, Arp 220 lights up the night sky in this view from NASAâs James Webb Space Telescope. Actually two spiral galaxies in the process of merging, Arp 220 glows brightest in infrared light, making it an ideal target for Webb. It is an ultra-luminous infrared galaxy (ULIRG) with a luminosity of more than a trillion suns. In comparison, our Milky Way galaxy has a much more modest luminosity of about ten billion suns. Located 250 million light-years away in the constellation of Serpens, the Serpent, Arp 220 is the 220th object in Halton Arpâs Atlas of Peculiar Galaxies. It is the nearest ULIRG and the brightest of the three galactic mergers closest to Earth. The collision of the two spiral galaxies began about 700 million years ago. It sparked an enormous burst of star formation. About 200 huge star clusters reside in a packed, dusty region about 5,000 light-years across (about 5 percent of the Milky Way's diameter). The amount of gas in this tiny region is equal to all of the gas in the entire Milky Way galaxy. Previous radio telescope observations revealed about 100 supernova remnants in an area of less than 500 light-years. NASAâs Hubble Space Telescope uncovered the cores of the parent galaxies 1,200 light-years apart. Each of the cores has a rotating, star-forming ring blasting out the dazzling infrared light so apparent in this Webb view. This glaring light creates diffraction spikes - the starburst feature that dominates this image...

تتألقان كمليارات الشموس.. "جيمس ويب" يرصد لحظة اندماج مجرتين 22.04.2023

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي التابع لناسا صوراً مذهلة للحظة اندماج مجرتين وخلق مجرة جديدة تعرف باسم Arp 220. يتوقع أن تشهد مجرتنا "درب التبانة" المصير نفسه لكن بعد نحو خمسة مليارات عام!

The Pillars of Creation are set off in a kaleidoscope of color in NASA’s James Webb Space Telescope’s near-infrared-light view. The pillars look like arches and spires rising out of a desert landscape, but are filled with semi-transparent gas and dust, and ever changing. This is a region where young stars are forming – or have barely burst from their dusty cocoons as they continue to form. Newly formed stars are the scene-stealers in this Near-Infrared Camera (NIRCam) image. These are the bright red orbs that sometimes appear with eight diffraction spikes. When knots with sufficient mass form within the pillars, they begin to collapse under their own gravity, slowly heat up, and eventually begin shining brightly. Along the edges of the pillars are wavy lines that look like lava. These are ejections from stars that are still forming. Young stars periodically shoot out supersonic jets that can interact within clouds of material, like these thick pillars of gas and dust. This sometimes also results in bow shocks, which can form wavy patterns like a boat does as it moves through water. These young stars are estimated to be only a few hundred thousand years old, and will continue to form for millions of years. Although it may appear that near-infrared light has allowed Webb to “pierce through” the background to reveal great cosmic distances beyond the pillars, the interstellar medium stands in the way, like a drawn curtain. This is also the reason why there are no distant galaxies in this view. This translucent layer of gas blocks our view of the deeper universe. Plus, dust is lit up by the collective light from the packed “party” of stars that have burst free from the pillars. It’s like standing in a well-lit room looking out a window – the interior light reflects on the pane, obscuring the scene outside and, in turn, illuminating the activity at the party inside. Webb’s new view of the Pillars of Creation will help researchers revamp models of star formation. By identifying far more precise star populations, along with the quantities of gas and dust in the region, they will begin to build a clearer understanding of how stars form and burst out of these clouds over millions of years. The Pillars of Creation is a small region within the vast Eagle Nebula, which lies 6,500 light-years away. Webb’s NIRCam was built by a team at the University of Arizona and Lockheed Martin’s Advanced Technology Center. Titel: NASA’s Webb Takes Star-Filled Portrait of Pillars of Creation Text: The Pillars of Creation are set off in a kaleidoscope of color in NASA’s James Webb Space Telescope’s near-infrared-light view. The pillars look like arches and spires rising out of a desert landscape, but are filled with semi-transparent gas and dust, and ever changing. This is a region where young stars are forming – or have barely burst from their dusty cocoons as they continue to form.

صورة مذهلة من التلسكوب جيمس ويب... ما هي "أعمدة الخلق"؟ 21.10.2022

التقط التلسكوب الفضائي جيمس ويب صورة عالية الدقة لـ „أعمدة الخلق" التي تشكّل أعمدة ضخمة من الغاز والغبار تعجّ بنجوم في طور التكوّن.

This handout image released on July 6, 2022 by NASA, CSA and FGS shows a Fine Guidance Sensor test image which was acquired in parallel with NIRCam imaging of the star HD147980 over a period of eight days at the beginning of May. - NASA has a provided a tantalising teaser photo ahead of the highly-anticipated release next week of the first deep-space images from the James Webb Telescope –- an instrument so powerful it can peer back into the origins of the universe. The first fully formed pictures are set for release on July 12, but NASA provided an engineering test photo on July 6 -- the result of 72 exposures over 32 hours that shows a set of distant stars and galaxies. (Photo by various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NASA, CSA, and FGS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

بحجم مدرج الكولوسيوم الروماني.. اكتشاف كويكب صغير بالصدفة! 09.02.2023

تم رصده "عن طريق الصدفة" في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. إنه أصغر جرم فضائي يُرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى الآن. عالم فلك ألماني يشيد بـ "قدرة تلسكوب جيمس ويب الفائقة التي مكنت من رصد هذا الكويكب".

This image of the Cartwheel and its companion galaxies is a composite from Webbâs Near-Infrared Camera (NIRCam) and Mid-Infrared Instrument (MIRI), which reveals details that are difficult to see in the individual images alone. This galaxy formed as the result of a high-speed collision that occurred about 400 million years ago. The Cartwheel is composed of two rings, a bright inner ring and a colorful outer ring. Both rings expand outward from the center of the collision like shockwaves. However, despite the impact, much of the character of the large, spiral galaxy that existed before the collision remains, including its rotating arms. This leads to the âspokesâ that inspired the name of the Cartwheel Galaxy, which are the bright red streaks seen between the inner and outer rings. These brilliant red hues, located not only throughout the Cartwheel, but also the companion spiral galaxy at the top left, are caused by glowing, hydrocarbon-rich dust. In this near- and mid-infrared composite image, MIRI data are colored red while NIRCam data are colored blue, orange, and yellow. Amidst the red swirls of dust, there are many individual blue dots, which represent individual stars or pockets of star formation. NIRCam also defines the difference between the older star populations and dense dust in the core and the younger star populations outside of it. Webbâs observations capture the Cartwheel in a very transitory stage. The form that the Cartwheel Galaxy will eventually take, given these two competing forces, is still a mystery. However, this snapshot provides perspective on what happened to the galaxy in the past and what it will do in the future. Credit: NASA, ESA, CSA, STScI via CNP

التلسكوب جيمس ويب يرسل صورة جديدة عن مجرة كارت ويل 03.08.2022

قالت وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء إن التلسكوب الفضائي الأقوى في العالم جيمس ويب أرسل صورة جديدة لإحدى المجرات الشهيرة والتي تبعد عن الأرض بنحو 500 سنة ضوئية. فما خلفيات الصورة؟