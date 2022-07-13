صور مذهلة من الفضاء الخارجي

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قبل أكثر من عام بدأ تلسكوب جيمس ويب رحلته إلى الفضاء الخارجي. المشروع الذي كلف تسعة مليارات دولار يكاد يكون معجزة تقنية.
التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي التابع لناسا صوراً مذهلة للحظة اندماج مجرتين وخلق مجرة جديدة تعرف باسم Arp 220. يتوقع أن تشهد مجرتنا "درب التبانة" المصير نفسه لكن بعد نحو خمسة مليارات عام!
التقط التلسكوب الفضائي جيمس ويب صورة عالية الدقة لـ „أعمدة الخلق" التي تشكّل أعمدة ضخمة من الغاز والغبار تعجّ بنجوم في طور التكوّن.
تم رصده "عن طريق الصدفة" في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. إنه أصغر جرم فضائي يُرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى الآن. عالم فلك ألماني يشيد بـ "قدرة تلسكوب جيمس ويب الفائقة التي مكنت من رصد هذا الكويكب".
قالت وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء إن التلسكوب الفضائي الأقوى في العالم جيمس ويب أرسل صورة جديدة لإحدى المجرات الشهيرة والتي تبعد عن الأرض بنحو 500 سنة ضوئية. فما خلفيات الصورة؟
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