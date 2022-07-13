صور مذهلة من الفضاء الخارجي

بحجم مدرج الكولوسيوم الروماني.. اكتشاف كويكب صغير بالصدفة!

تم رصده "عن طريق الصدفة" في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. إنه أصغر جرم فضائي يُرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى الآن. عالم فلك ألماني يشيد بـ "قدرة تلسكوب جيمس ويب الفائقة التي مكنت من رصد هذا الكويكب".