 صور دوامة غامضة في سماء ألاسكا تثير تساؤلات .. وعلماء يفسرون | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 27.04.2023

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علوم وتكنولوجيا

صور دوامة غامضة في سماء ألاسكا تثير تساؤلات .. وعلماء يفسرون

التقط مصور محترف صوراً لدوامة غامضة في القطب الشمالي. انتشرت الصور حول العالم بسرعة واختلفت التفسيرات بشأنها حتى أن بعضهم اعتبرها تمهيد لغزو فضائي!.. لكن العلماء كان لديهم رأي آخر مقنع للغاية!

ظهر تشكيل حلزوني أزرق فاتح يشبه المجرة وسط الشفق القطبي لبضع دقائق في سماء ألاسكا يوم السبت 15 أبريل 2023

ظهرت الدوامة الغامضة لدقائق معدودة واختفت بالسرعة التي ظهرت بها

بينما كان المصورون الفلكيون يقومون بالتقاط صور مختلفة في القطب الشمالي، التقط أحدهم صوراً مذهلة لحدث غامض فوق منطقة دونيللي دوم Donnelly Dome في ألاسكا.

مختارات

كان المصور توم سالات والمعروف باسم صائد الشفق القطبي Aurora Hunter، يلتقط صورًا للشفق القطبي في 15 أبريل/نيسان عندما ظهرت دوامة غامضة في الأفق.

يقول المصور: "لقد فوجئت تمامًا وأصبت بالحيرة عندما رأيت لأول مرة ضوءًا ساطعًا بعيدًا قادمًا نحوي من الأفق الشمالي .. في البداية، اعتقدت أنها طائرة نفاثة تطير عبر السحب، لكنها لاحقاً اتخذت الشكل الحلزوني وتضخم حجمها بسرعة كبيرة"، بحسب ما نشر موقع قناة "سي بي اس 42".

شق اللولب الأزرق طريقه عبر السماء التي كانت تتألق بألوان الشفق القطبي الخضراء والحمراء لعدة دقائق قبل أن يختفي. لم يصدق المصور ما كان يراه، لكنه لحسن الحظ كان قادرًا على التصرف بسرعة والتقاط صور الحدث حتى يتمكن من مشاركته مع العالم.

ويحكي توم سالات: "كنت أصور بشكل محموم مع مجموعتين من الكاميرات وكنت على يقين من أن ما أراه هو حدث فريد من نوعه، وفي غضون سبع دقائق تقريبًا، كان قد ظهر واختفى .. لقد كانت مشاهد ساحرة! خلال الليلتين الماضيتين، كنت أصور الشفق القطبي فوق هذه المنطقة (Donnelly Dome) وكنت آمل أن أحصل على شيء مميز. وقد حصلت على أمنيتي".

ويقول المصور المحترف إنه بمجرد عودته إلى المنزل، بدأ في إجراء بعض الأبحاث، وذلك عندما أدرك أن ما رآه في السماء لم يكن حدثاً طبيعيًا. وقبل ثلاث ساعات فقط من الواقعة، وفي ولاية كاليفورنيا، أطلقت مهمة SpaceX Transporter-7 على الصاروخ Falcon 9 وبعد ثلاث ساعات كان من الممكن رؤيته فوق ألاسكا.

واختلفت التفسيرات حول الأمر، فمنهم من قال إنها ظاهرة مصاحبة للشفق القطبي ومنهم من قال إن بعض الجزيئات العالقة في الجو قد شكلت هذه الدوامة حتى أن البعض قال إنه قد يكون تمهيدا لغزو فضائي!

لكن العلماء كان لديهم تفسير مقنع للغاية!

يقول العلماء إن اللولب الذي ظهر في الأفق هو في الواقع عادم محرك صاروخي متجمّد، وعندما يلتقط ضوء الشمس على ارتفاعات عالية فإنه يتوهج بشدة وينشأ عنه هذا التشكيل الحلزوني.

ووصف دون هامبتون، الأستاذ المشارك في الأبحاث في المعهد الجيوفيزيائي بجامعة ألاسكا فيربانكس، المشاهدة بأنها "فريدة" وقال بدوره إنها ترجع جزئيًا إلى الظروف التي سمحت بحدوثها، "فقد كانت ليلة صافية ومظلمة في هذه المنطقة من الأرض، وتم إطلاق وقود الصواريخ في أفق هذه المنطقة والذي انعكس عليه ضوء الشمس المباشر ما أدى لإنتاج هذا الشكل الحلزوني"، مضيفاً أنه لو كان ذلك قد حدث في منتصف الشتاء، فمن المحتمل أننا لم نكن لنرى هذا المشهد لأن ظل الشمس في هذا الوقت سيكون أعلى بكثير من خط الأفق الذي شهد الواقعة"، بحسب ما قال لصحيفة نيويورك تايمز.

لم يكن سالات هو المصور الوحيد الذي تمكن من تسجيل هذا الحدث الفريد بعدسات كاميراته، إذ قام موقع Poker Flat Research التابع لجامعة ألاسكا بتثبيت كاميرا في المكان كانت تعمل طوال الليل وقامت بتسجيل الحدث أيضًا. في حوالي الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش ، ظهر اللولب الغامض ثم تلاشى بالسرعة التي ظهر بها.

المعروف أن Transporter هي مهمة مشاركة لرحلات SpaceX ، وكان هذا هو الإطلاق السابع لها. وفقًا لموقع "سبيس نيوز"، كانت الرحلة تحمل 51 قمراً صناعياً. ويقول علماء إن بعض الأقمار الصناعية المدرجة في الرحلة كانت مخصصة لرصد غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن مراقبة الطقس.

عماد حسن

  • Rex Holwell fährt mit dem Schneemobil über die Eisstraßen von Nain.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    الطرق الجليدية يجب أن تبقى سليمة

    يعيش المقيمون في "نايين" على طبقة جليد رقيقة. وتؤدي الطرق في هذا المجتمع الصغير في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور على الساحل الشمالي الشرقي لكندا، عبر طبقات سميكة من الجليد، إلى كبائن نائية وأراضٍ للصيد. لذا تعتبر سلامة هذه المسارات أمرا أساسيا للسكان. كما أنهم يحاولون التكيف مع تغير المناخ بأحدث التقنيات.

  • Rex Holwell, 47 Jahre, sitzt am Laptop und überwacht mit dem Programm SmartICE die vielen Eisstraßen in Nain.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    أحدث التقنيات

    "سمارت آيس" هو اسم البرنامج الذي يستخدمه ريكس هولويل البالغ من العمر (47) عاما لمراقبة طبقة الجليد والطرق الجليدية العديدة. ويسعى هولويل لجعل الحياة في منطقته (نايين) أكثر أمانا. إذ يُظهر تحليل جديد من أغسطس / آب ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بما يقارب من أربعة أضعاف المتوسط ​​العالمي بين عامي 1979 و2021.

  • Ausblick über die schneebedeckte Landschaft in der Provinz Neufundland und Labrador an der kanadischen Nordostküste.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    ذوبان الجليد

    يمكن لأي شخص يعيش في "نايين" أن يرى آثار تغير المناخ بالعين المجردة. فقد كان سمك الغطاء الجليدي يصل إلى مترين، أما الآن فقد أصبح من 90 إلى 120 سم فقط. فالثلج يزداد تراجعا، والربيع يزداد دفئا والحياة على الجليد تزداد خطورة. وليس أمام "الإنويت"، مجتمعات السكان الأصليين في القطب الشمالي، خيار سوى التكيف مع الظروف الجديدة بأفضل ما يمكنهم.

  • Rex Holwell überprüft die Daten der SmartICE Technologie, die bei der Fahrt mit dem Schneemobil gesammelt werden.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

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    يقوم ريكس هولويل بتعليم الإنويت (الإسكيمو) الآخرين استخدام تقنية "سمارت آيس". فقد تسببت طبقة الجليد الهشة في خمسة حوادث خطيرة على الأقل في المنطقة هذا العام. ويستخدم أكثر من 30 مجتمعا من مجتمعات الإنويت البرنامج الجديد. فيما أكد هولويل: "علينا التكيف مع تغير المناخ. ومن أجل ذلك سنحتاج إلى المزيد من البرامج مثل سمارت آيس.

  • Der wolfsähnliche Schlittenhund blickt neugierig in die Kamera.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    عربات الثلوج أم الزلاجات التي تجرها الكلاب؟

    حلت عربات الثلوج الحديثة منذ فترة طويلة محل زلاجات الكلاب التقليدية. ولدى الإنويت نهج عملي للتغييرات في أسلوب حياتهم. ولكنهم من ناحية أخرى يتمسكون بتقاليدهم القديمة. يقول إسحاق كولميستر، أحد آخر سائقي الزلاجات التي تجرها الكلاب في المنطقة: "عندما تجري الكلاب، تشعر بكل شيء.. حتى أنك تشعر بالسمك تحت الجليد".

  • Darcel Noah, 13 Jahre, angelt Fische durch ein Loch in der dicken Eisdecke.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    المستقبل على الجليد الرقيق

    يتعلم دارسل نواه (13 عاما)، مثل معظم الأطفال في نايين، الصيد تحت الجليد. إذ ترغب العديد من العائلات في أن يتمكن أطفالها من الاستمرار في العيش على الجليد، لكن تغير المناخ أمر لا يمكن إيقافه. يقول هولويل: "ستكون هناك خسارة في الثقافة". موضحاً: "سيستمر تعريف الأطفال على أنهم من الإنويت، لكنهم لن يمروا بنفس تجارب آبائهم".

  • Katie Winters schneidet Fisch und bereitet Pitsik zu, den für die Region typischen getrockneten Fisch.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    الصيد بدلا من التسوق

    يستمر العديد من الإنويت في العيش على الصيد والقنص. الأمر الذي يجعل تكلفة المعيشة اليومية منخفضة في المنطقة التي يصعب الوصول إليها في شمال شرق كندا. وتقول كاتي وينترز وهي تحضر الأسماك المجففة التي تتميز بها المنطقة: "أتمنى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل" وتضيف: "لكنني لا أعتقد أننا سنرى ذلك مرة أخرى". أريكه شولتس/ ريم ضوا


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