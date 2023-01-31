صور دوامة غامضة في سماء ألاسكا تثير تساؤلات .. وعلماء يفسرون

بينما كان المصورون الفلكيون يقومون بالتقاط صور مختلفة في القطب الشمالي، التقط أحدهم صوراً مذهلة لحدث غامض فوق منطقة دونيللي دوم Donnelly Dome في ألاسكا.

كان المصور توم سالات والمعروف باسم صائد الشفق القطبي Aurora Hunter، يلتقط صورًا للشفق القطبي في 15 أبريل/نيسان عندما ظهرت دوامة غامضة في الأفق.

يقول المصور: "لقد فوجئت تمامًا وأصبت بالحيرة عندما رأيت لأول مرة ضوءًا ساطعًا بعيدًا قادمًا نحوي من الأفق الشمالي .. في البداية، اعتقدت أنها طائرة نفاثة تطير عبر السحب، لكنها لاحقاً اتخذت الشكل الحلزوني وتضخم حجمها بسرعة كبيرة"، بحسب ما نشر موقع قناة "سي بي اس 42".

شق اللولب الأزرق طريقه عبر السماء التي كانت تتألق بألوان الشفق القطبي الخضراء والحمراء لعدة دقائق قبل أن يختفي. لم يصدق المصور ما كان يراه، لكنه لحسن الحظ كان قادرًا على التصرف بسرعة والتقاط صور الحدث حتى يتمكن من مشاركته مع العالم.

ويحكي توم سالات: "كنت أصور بشكل محموم مع مجموعتين من الكاميرات وكنت على يقين من أن ما أراه هو حدث فريد من نوعه، وفي غضون سبع دقائق تقريبًا، كان قد ظهر واختفى .. لقد كانت مشاهد ساحرة! خلال الليلتين الماضيتين، كنت أصور الشفق القطبي فوق هذه المنطقة (Donnelly Dome) وكنت آمل أن أحصل على شيء مميز. وقد حصلت على أمنيتي".

ويقول المصور المحترف إنه بمجرد عودته إلى المنزل، بدأ في إجراء بعض الأبحاث، وذلك عندما أدرك أن ما رآه في السماء لم يكن حدثاً طبيعيًا. وقبل ثلاث ساعات فقط من الواقعة، وفي ولاية كاليفورنيا، أطلقت مهمة SpaceX Transporter-7 على الصاروخ Falcon 9 وبعد ثلاث ساعات كان من الممكن رؤيته فوق ألاسكا.

واختلفت التفسيرات حول الأمر، فمنهم من قال إنها ظاهرة مصاحبة للشفق القطبي ومنهم من قال إن بعض الجزيئات العالقة في الجو قد شكلت هذه الدوامة حتى أن البعض قال إنه قد يكون تمهيدا لغزو فضائي!

لكن العلماء كان لديهم تفسير مقنع للغاية!

يقول العلماء إن اللولب الذي ظهر في الأفق هو في الواقع عادم محرك صاروخي متجمّد، وعندما يلتقط ضوء الشمس على ارتفاعات عالية فإنه يتوهج بشدة وينشأ عنه هذا التشكيل الحلزوني.

ووصف دون هامبتون، الأستاذ المشارك في الأبحاث في المعهد الجيوفيزيائي بجامعة ألاسكا فيربانكس، المشاهدة بأنها "فريدة" وقال بدوره إنها ترجع جزئيًا إلى الظروف التي سمحت بحدوثها، "فقد كانت ليلة صافية ومظلمة في هذه المنطقة من الأرض، وتم إطلاق وقود الصواريخ في أفق هذه المنطقة والذي انعكس عليه ضوء الشمس المباشر ما أدى لإنتاج هذا الشكل الحلزوني"، مضيفاً أنه لو كان ذلك قد حدث في منتصف الشتاء، فمن المحتمل أننا لم نكن لنرى هذا المشهد لأن ظل الشمس في هذا الوقت سيكون أعلى بكثير من خط الأفق الذي شهد الواقعة"، بحسب ما قال لصحيفة نيويورك تايمز.

لم يكن سالات هو المصور الوحيد الذي تمكن من تسجيل هذا الحدث الفريد بعدسات كاميراته، إذ قام موقع Poker Flat Research التابع لجامعة ألاسكا بتثبيت كاميرا في المكان كانت تعمل طوال الليل وقامت بتسجيل الحدث أيضًا. في حوالي الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش ، ظهر اللولب الغامض ثم تلاشى بالسرعة التي ظهر بها.

المعروف أن Transporter هي مهمة مشاركة لرحلات SpaceX ، وكان هذا هو الإطلاق السابع لها. وفقًا لموقع "سبيس نيوز"، كانت الرحلة تحمل 51 قمراً صناعياً. ويقول علماء إن بعض الأقمار الصناعية المدرجة في الرحلة كانت مخصصة لرصد غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن مراقبة الطقس.

عماد حسن