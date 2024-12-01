صور خطفقت الإعجاب حول العالم في عام 2024
شهد هذا العام فيضانات مدمرة وزلازل مدمرة، ولكنه تميز أيضًا بأحداث ثقافية ضخمة وحفل افتتاح استثنائي في باريس لا يتكرر إلا مرة في العمر، بالإضافة إلى بعض العجائب الفلكية. ما هي أجمل الصور في 2024 حول العالم.
منازل مدمرة في كانازاوا باليابان
بدأت سنة 2024 بشكل كارثي للكثيرين في اليابان. فقد هزت سلسلة قوية من الزلازل وسط البلاد، وضرب تسونامي الساحل الغربي للبلاد وأدى إلى مقتل مئات الأشخاص. تقع اليابان في منطقة حلقة النار بالمحيط الهادئ، حيث تصطدم الصفائح التكتونية، مما يسبب الزلازل والثورانات البركانية بشكل مستمر.
كارنفال ريو دي جانيرو في جبل شوغار لوف
تجذب الفنانة راكيل بوتي الأنظار وتظهر بانتظام على أغلفة الصحف والمجلات البرازيلية. كما شاركت في الكرنفال الشهير في منتصف فبراير/ شباط 2024 متألقةً ومبتهجة في ريو دي جانيرو.
لوحة جديدة لبانكسي في لندن
في مارس/ آذار تم اكتشاف لوحة جديدة للرسام بانكسي في منطقة إيسلينغتون بلندن. كانت اللوحة الخضراء مرسومة على جدار خلف شجرة. وأكد بانكسي أنه هو من رسمها بنشر صورة على حسابه في إنستغرام. للأسف، تم تشويه اللوحة بعد ذلك بالطلاء الأبيض، مما أغضب الكثير من محبي الفن.
فرحة بقانون القنب الجديد في ألمانيا
اجتمع مستخدمو الماريجوانا أمام بوابة براندنبورغ في العاصمة الألمانية برلين للاحتفال بقانون تقنين القنب الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان 2024. يسمح القانون للبالغين بحمل حتى 25 غرامًا من الماريغوانا المجففة وزراعة ثلاث نباتات ماريغوانا في المنزل. وتم نصب نبات ماريغوانا ضخم للاحتفال بالحدث.
غبار الصحراء يغطّي أثينا
رغم أن السماء الحمراء فوق العاصمة اليونانية أثينا في أبريل/ نيسان كانت مثيرة، إلا أنها تسببت في مشاكل صحية للسكان. فقد تسبب الغبار الصحراوي في الهواء بصعوبة في التنفس وأجواء خانقة. وتم علاج عدد أكبر من المعتاد في المستشفيات بسبب ضيق التنفس والسعال وآلام الصدر.
فيضانات كبيرة في جنوب البرازيل
سجلت مياه الفيضانات في البرازيل مستويات غير مسبوقة من قبل. في نهاية أبريل/ نيسان، ضربت فيضانات شديدة ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 181 شخصًا على الأقل. وُصفت الفيضانات بأنها الأسوأ في تاريخ البرازيل.
الطريق إلى القمر
في مايو/ أيار 2024، نظر الكثيرون حول العالم بإعجاب إلى ما يُسمى "قمر الزهور". كان القمر الكامل مدهشًا بشكل خاص فوق معبد بوسيدون في رأس سونيون بأثينا. سُمِّيَ قمر الزهور العملاق لأنه يظهر في الربيع، ويجذب كل عام العديد من عشاق الفلك والمصورين.
كأس الأمم الأوروبية في ألمانييا
جذبت بطولة كأس الأمم الأوروبية الآلاف من المشجعين إلى الملاعب في ألمانيا من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز. كانت الملاعب مليئة بالجماهير، وكانت الأجواء حماسية في مناطق المشجعين. لكن البطولة كشفت أيضًا عن مشاكل في شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، حيث واجه المشجعون والفرق تأخيرات كبيرة في القطارات.
تايلور سويفت في ألمانيا
أثارت عروض النجمة الأمريكية ضجة كبيرة في ألمانيا، حيث قدمت عروضًا في سبع مدن في يوليو/ تموز كجزء من "جولة العصور". تم تغيير اسم مدينة غيلسنكيرشن مؤقتًا إلى "سويفتكيرشن" خلال ثلاثة حفلات. ومن ثم عُرضت اللافتات الخاصة للبيع في مزاد لصالح الأعمال الخيرية، حيث تم تقديم أكثر من 1,400 عرض من جميع أنحاء ألمانيا.
باريس تحتفل بالأولمبياد
استضافت العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية بحفل كبير، حيث ظهرت معالم المدينة الشهيرة في العديد من أماكن الحدث. ولأول مرة، لم تُقام مراسم الافتتاح في الاستاد، بل كان الرياضيون في موكب قوارب على نهر السين، إذ مرّوا بجانب برج إيفل واللوفر.
الأولمبياد في تاهيتي
ربما التقط المصور جيروم بروييه أفضل صورة في أولمبياد هذا العام خلال منافسات ركوب الأمواج في تاهيتي. التقط صورة للبطل البرونزي جابرييل ميدينا وهو في الهواء بعد قفزته على موجة ضخمة. لقطة مميزة.
انهيار جسر كارولا في دريسدن
في سبتمبر/ أيلول، شهدت مدينة دريسدن شرقي ألمانيا حادثا جسيما عندما انهار جزء من جسر كارولا. سقط قسم من الجسر بطول 100 متر يحتوي على ممشى ومسارات الترام في نهر الإلبه. لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى في الحادث.
فيضان القرن في إسبانيا
في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، شهد جنوب شرق إسبانيا أمطارًا غزيرة خلال 24 ساعة تعادل الكمية التي تتساقط عادة في سنة كاملة. تسببت الأمطار في فوضى ودمار في أماكن مثل هذا الشارع في فالنسيا. أسفرت الفيضانات عن مقتل 230 شخصًا، واتُهمت السلطات بعدم تحذير السكان في الوقت المناسب. وقالت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين: "هذه هي الحقيقة المأساوية لتغير المناخ".
أعاصير في الفلبين
ضربت الفلبين ست عواصف عنيفة في شهر واحد، بما في ذلك الإعصار "مان-ي" في نوفمبر/ تشرين الثاني. وصلت الأمواج إلى 14 مترًا على الشواطئ. وتسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في أضرار كبيرة، كما أجبرت 1.2 مليون شخص على الفرار من جزيرة لوزون. لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء هذه العواصف.
إعادة افتتاح نوتردام
أعيد افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد الحريق المدمر في 2019. بعد خمس سنوات من الترميم، بما في ذلك تجديد السقف والمرافق الداخلية، لتظهر الكاتدرائية بجمال جديد. حضر حفل الافتتاح العديد من الشخصيات البارزة، مثل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. أعدها للعربية: ندى فاروق