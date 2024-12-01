أثارت عروض النجمة الأمريكية ضجة كبيرة في ألمانيا، حيث قدمت عروضًا في سبع مدن في يوليو/ تموز كجزء من "جولة العصور". تم تغيير اسم مدينة غيلسنكيرشن مؤقتًا إلى "سويفتكيرشن" خلال ثلاثة حفلات. ومن ثم عُرضت اللافتات الخاصة للبيع في مزاد لصالح الأعمال الخيرية، حيث تم تقديم أكثر من 1,400 عرض من جميع أنحاء ألمانيا.