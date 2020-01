صور جديدة لـ"أديل" تثير قلق معجبيها

"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية

رغم أن أغنية " Someone Like You" (سأبحث عن أحد ما مثلك) هي الأغنية التي صنعت إسم "أديل" وجعلت صوتها يصل إلى كل مكان، إلا أن هناك علاقة مضطربة بين "أديل" وبين الشهرة. في تصريح أدلت به "أديل" لصحيفة "الأبزيرفر" اللندنية جاء فيه: " إن تأثير الشهرة قوي، فهي تجتذبك إليها، ومن الصعب جداً أن تقاومها، ولكن بعد فترة أجد نفسي غير راضية بحياة إن لم تكن واقعية."