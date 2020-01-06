صور جديدة لـ"أديل" تثير قلق معجبيها

يحق للمغنية البريطانية الشهيرة "أديل" أن تتسلح بالقول الشهير "إرضاء الناس غاية لا تدرك". أصل القصة أن صورها الجديدة أثارت على "تويتر" زوبعة تعليقات متناقضة، لاسيما وأنّها ظهرت وهي تجلس على سواحل الكاريبي الشرقية مع هاري ستايلس وجيمس كوردن.
اجتماع هذا الثلاثي أثار فرح المعجبين، لاسيما أنّ كثيراّ من عشاق "أديل" يتحدثون عن علاقة عاطفية ممكنة، وقد تتوج بمشروع زواج في المستقبل. لكن الاعجاب بدأ ينتقل إلى تعجب وأسئلة حول جسد أديل، وهو الذي كان يشغل الإعلام والناس على مدى السنين. لكنه جاء مختلفاً هذه المرة! فكثير من الناس، محبون أو كارهون، يقولون إنها نحيفة للغاية لدرجة أنها تبدو عليلة، مبدين - في الغالب- قلقهم على وضعها الصحي.
وطبقا لموقع TMZ الأمريكي الذي يرصد أخبار المشاهير، فحتى الناس الذين طالما كانوا يدعمون فقدانها للوزن باتوا يتحدثون عن "المعجزة النحيفة"! فيما راح آخرون يتساءلون بفضول عن سر نحافتها بسرعة، على خلفية تهانٍ ما برحوا يزفونها لها للمظهر الجديد.
وكانت أديل بعد طلاقها في العام الماضي قد ظهرت بشكل آخر تماماً أثار اهتمام الصحافة والمجتمع المخملي، أما اليوم فيبدو أن التغيير الذي ينتاب جسدها له حدوده، فمع أنّ رسائل التشجيع لها لا تنقطع، لكن الهمس حول طبيعة التغيير تتراوح بين "آه، كانت بدانتها أجمل" أو "نعم، إنها الآن أجمل، لكن الانحناءات قد غابت عن شكلها"!.
م.م/ ي.أ
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
ولدت "أديل لوري بلو آدكنز" في 5 أيار 1988، وقد ظهرت موهبتها الغنائية في مرحلة مبكرة من عمرها. التحقت "أديل" بمدرسة لتعليم الموسيقى وأصدرت أول أغنية لها بعنوان "Hometown Glory" (مدينتي الرائعة) وهي في سن السادسة عشر من عمرها، ويتناول موضوع الأغنية لمحة عن نشأتها.
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
في سن الثامنة عشرة وضعت أديل أغنية على موقع "ماي سبيس" الإلكتروني. عقب ذلك أعربت شركة "إكس إل" للتسجيلات الموسيقية عن رغبتها بتوقيع عقد معها غير أن الأمر لم يتم. غير أنها حققت نجاحها الأول عن طريق أغنية "Chasing Pavements " (لا أمل في الأفق ولا جدوى في المسعى)، والتي فازت بجائزة الـ "غرامي" العالمية.
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
أصدرت "أديل" ألبومها الأول "21" في كانون الثاني 2008، وبعد مرور عام على إصدار الألبوم حقق مبيعات تفوق المليونين، وهي مبيعات مُذهلة بالنسبة لفنانة كانت مغمورة تماماً قبل عام واحد. وتناول موضوع أغنية "My Same" (يا أنا) الخلاف الذي دَبَ بينها وبين أفضل صديقاتها "لورا دوكريل".
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
مواضيع تحطم القلب التي تُثيرها أديل تشكل سر نجاحها، وارتفاع حدة الرثاء نتيجة التعرض للخيانة، لاقى قبولاً من جمهورها. أغنية " Rolling in the Deep" (حسرة تستوطن القلب) تتضمن في طياتها إحساس بالحاجة للانتقام ممن كان حبيباً – وقد حققت الأغنية نجاحاً منقطع النظير، وحصدت ثلاث جوائز"غرامي" للموسيقى، وبِيعَ أكثر من أربعة عشر مليون نسخة من الأغنية.
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
صدر ألبومها الواحد والعشرين في كانون ثاني 2011 ولقي ترحيباً على المستوى العالمي وقد أطلقت عليه إسم "break up"(الإنفصال) وقد أصدرته بعد إنفصالها عن صديقها الغامض، و تُعَبر أغنية "Turning Tables" (رأساً على عقب) عن حالة الضعف المؤلمة في مواجهة التصميم والثبات.
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
تُحب أديل فرقة "كيور" الظاهرة في الصورة أعلاه والتي تعزف لحن أغنية " Lovesong" (أغنية حب) من ألبومها الـ "21"، هذه الأغنية التي حققت نجاحاً ملفتاً على الصعيد العالمي.
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
تربع الألبوم الـ"21" على ذروة المبيعات في العقد الفائت، وبيع أكثر من ثلاثين مليون نسخة منه. وقد حَصَدَ الألبوم في عام 2012 جوائز "غرامي" الأمريكية و جوائز "بريت" البريطانية، وأعتُبِرَ أفضل ألبوم لعام 2012 ، كما حاز الألبوم على ثلاثة أرقام للمرتبة الأولى إحداها للأغاني الفردية في الولايات المتحدة الأمريكية – ويشمل هذا أغنية " Set Fire to the Rain" (سأمزج ألسنة النار خيوط المطر).
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
رغم أن أغنية " Someone Like You" (سأبحث عن أحد ما مثلك) هي الأغنية التي صنعت إسم "أديل" وجعلت صوتها يصل إلى كل مكان، إلا أن هناك علاقة مضطربة بين "أديل" وبين الشهرة. في تصريح أدلت به "أديل" لصحيفة "الأبزيرفر" اللندنية جاء فيه: " إن تأثير الشهرة قوي، فهي تجتذبك إليها، ومن الصعب جداً أن تقاومها، ولكن بعد فترة أجد نفسي غير راضية بحياة إن لم تكن واقعية."
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
وجِهَتْ الدعوة لـ "أديل" في عام 2011 لتأليف وغناء أغنية لفيلم "جيمس بوند" الجديد بعنوان: "Skyfall" (إنطباق السماء) ، وبتعاون "أديل" مع "بوول إيبورث" تمكنا من تأليف أغنية حطمت كل الأرقام في تشرين أول 2012 وحصدت الأغنية جائزتين من جوائز الأكاديمي عن أفضل أغنية أعدت خصيصاً و لأول مرة لتتناسب مع موضع فيلم "جيمس بوند."
-
"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
في عام 2015 طرحت أديل أغنية " Hello" (مرحباً) وسرعان ما حازت هذه الأغنية على المراتب الأولى في ثلاثين بلداً. وشكلت هذه الأغنية أرضية لإصدار ألبومها الـ "25"، وتوجهت "أديل" بحديثها إلى جمهورها بقولها: "ألبومي الأخير حطم كل الأرقام، وإذا ما أردتُ أن أطلقَ لقباً على هذا الألبوم فإنني سأسميه بالألبوم التجميلي الذي سيعوض ما فاتني من وقت".
الكاتب: يوليان تموكير/غالية داغستاني