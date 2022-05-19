 صور أقمار صناعية تتوقع خسارة أوكرانيا ثلث محصولها من القمح | DW الأخبار | DW | 27.05.2022

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صور أقمار صناعية تتوقع خسارة أوكرانيا ثلث محصولها من القمح

تشير التوقعات بخسارة أوكرانيا ثلث محصولها هذا العام من القمح المعتاد بسبب الحرب وفقًا لشركة فرنسية تقوم بتحليل بيانات الأقمار الصناعية.

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