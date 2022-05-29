"صورية ومهزلة".. رفض دولي لاستفتاءات على ضم أراضٍ أوكرانية إلى روسيا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء (20 سبتمبر/ أيلول) في افتتاح فعاليات الجمعية العامة السنوية من مخاطر "سخط عالمي في الشتاء"، في عالم "تشلّه" الانقسامات على الرغم من مخاطر الأزمات المتراكمة والحرب في أوكرانيا.

وسيتعاقب على منبر الأمم المتحدة نحو 150 رئيس دولة أو حكومة من كافة أنحاء العالم لإلقاء خطابات في هذا الاجتماع السنوي الذي يُعقد للمرة الأولى حضوريًا بعدما نظّم في السنتين الماضيتين عبر الانترنت بسبب أزمة وباء كوفيد-19. ومن بين المخاطر التي تتهدد العالم والتي تطرّق إليها الأمين العام، الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت منطقتا دونيتسك ولوهانسك الواقعتان شرقي أوكرانيا واللتان اعترفت موسكو بهما على أنهما "جمهوريتان شعبيتان" وكذلك منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم اعتزامها دعوة سكانها إلى التصويت على الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي. وحسب هذا الإعلان، فإن من المنتظر إجراء التصويت في هذه المناطق في الفترة بين 23 و27 من أيلول/سبتمبر الجاري. وكانت موسكو ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود إلى الاتحاد الروسي بطريقة مشابهة عام 2014.

شولتس: لن يعترف بها المجتمع الدولي

ومن جهته، اتهم المستشار الألماني، أولاف شولتس، الثلاثاء، روسيا بتنظيم "استفتاءات صورية" في مقاطعات شرقي أوكرانيا لـ"ضمها رسميا إلى الأراضي المحتلة". وقال شولتس، للصحفيين، في نيويورك، حيث يحضر زعماء العالم أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذه الاستفتاءات "انتهاك للقانون الدولي ولن يعترف بها المجتمع الدولي". مؤكدا أن ألمانيا ستواصل الوقوف إلى جانب الأوكرانيين.

أوكرانيا ـ ثلاث مناطق انفصالية تنظم استفتاء للانضمام إلى روسيا

ماكرون يصف الاستفتاءات بالـ"مهزلة"

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاعتبر أن "الاستفتاءات" التي تعتزم موسكو تنظيمها في مناطق انفصالية في أوكرانيا "مهزلة". وشدّد ماكرون على أن روسيا هي من "قرر" شن الحرب وأكد أن أوكرانيا "تقاوم" متمنيا "وضع حد للحرب". ووصف غزو روسيا لأوكرانيا بأنه عودة إلى "عصر الأمبريالية والاستعمار".

واشنطن: لن نعترف بها أبدا

من جهته أعلن جاك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي اليوم الثلاثاء إدانة واشنطن للاستفتاءات التي تعتزم مناطق أوكرانية إجراءها للتصويت على الانضمام إلى روسيا.