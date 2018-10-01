 صورة وضعت الرئيس الفرنسي في موقف محرج وصعب | عالم المنوعات | DW | 01.10.2018

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منوعات

صورة وضعت الرئيس الفرنسي في موقف محرج وصعب

زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جزيرة سانت مارتين في الكاريبي بعد عام من اعصار ايرما المدمر الذي ضربها، لكنّ صورا ألتقطها هناك مع بعض الشبان أثارت جدلا كبيرا في داخل فرنسا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

Frankreich Emmanuel Macron auf Karibikinsel Saint Martin (Getty Images/AFP/E. Blondet)

يواجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي تتدنى شعبيته بشكل متزايد عاصفة انتقادات في بلاده إثر صورة نشرها وهو مبتسم بين شابين من أبناء (جزيرة سانت مارتين) المستعمرة الفرنسية السابقة التي زارها، فيما كان أحدهما عاري الصدر، بسروال متدلٍ مظهرا إصبعه الأوسط بوجه الكاميرا.

الشاب الآخر الظاهر في الصورة مع الرئيس الفرنسي كان بدوره إشكالاً، إذ أنه كان لصا سابقاً وقد أنهى تواً عقوبة سجنٍ لسوابقه.

حال ظهور الصورة صبيحة (الاثنين الأول من تشرين الأول/ اكتوبر 2018) في تغريدة للرئيس ماكرون، ثارت عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي شنها اليمين المتشدد خاصة، بل إنّ مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية غردت تقول" هذا لا يغتفر"!

ماكرون، وفي رد فعل سريع على هذه التغريدة سارع إلى التحذير من إثارة أي "مشاعر كراهية" بسبب ما جرى وفقا لصحيفة تاغسشبيغل التي نقلت الخبر.

الرئيس الفرنسي كان قد أعلن الأحد أن لقاءه باللص السابق جرى في رحلة لم يخطط لها إلى مناطق الاسكان الجديد في سانت مارتين، مبررا الوضع بالقول" أحب كل أبناء الجمهورية (الفرنسية)، مهما كانت أخطاؤهم".

م.م/ ع.ج.م(وكالات)

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/P. Wojazer)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    هل صنعت السيدة الأولى زوجها؟

    أثارت بريجيت ماكرون، زوجة رئيس فرنسا الجديد جدلا منذ أول ظهور لها. فالسيدة التي وقع ماكرون في غرامها بعمر الـستة عشر ربيعاً والتي تكبره بأربعة وعشرين سنة، أصبحت اليوم زوجة أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية. محطات مصورة في حياة السيدة الاولى بريجيت ماكرون.

  • Frankreich Brigitte Trogneux, Gattin von Emmanuel Macron (Getty Images/AFP/M. Bureau)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    زوجة أصغر رئيس جدة لسبع مرات !

    بريجيبت أوزيير ماكرون، أو كما يطلق عليها المقربون "بيبي" ولدت في 13 نيسان/أبريل 1953 في مدينة أميان شمال فرنسا. تنحدر بريجيت من عائلة فرنسية معروفة تعمل في مجال صناعة الشوكولاته. زواجها الأول كان عام 1974 ولديها ثلاثة أبناء وهي اليوم جدة لسبعة أحفاد. عملت بريجيت كمدرسة للغة الفرنسية واللاتينية حيث التقت زوجها الحالي إيمانويل ماكرون.

  • Frankreich - Präsidentschaftswahl: Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte (picture-alliance/AP Images/C. Ena)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    التلميذ يعشق المعلمة!

    التقت بريجيت بزوجها إيمانويل ماكرون أول مرة أثناء ورشة عمل كانت تشرف عليها في مجال المسرح في مدينىة أميان، شمال فرنسا. فُتنت المدرسة الثلاثينية بذكاء تلميذها الشاب إيمانويل، الذي كان آنذاك في الخامسة عشر من عمره.

  • Emmanuel Macron Frankreich (picture alliance/dpa/J-P. Brunet)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    قصة حب فرنسية !

    عند بلوغه الخامسة عشرة من العمر اعترف التلميذ الشاب أول مرة بحبه لمدرسته بريجيت، البالغة آنذاك 39 عاماً. وبضغط من والديه لقطع علاقتهما انتقل ماكرون إلى باريس لإتمام دراسته الثانوية، لكن التواصل بينه وبين مدرسته استمر وتقول بريجيت أنه قبل رحيله همس لها قائلا "مهما فعلت، سأعود وسأتزوجك."

  • Frankreich Präsidentschaftswahl 2017 | Emmanuel Macron & Ehefrau Brigitte Trogneux (picture-alliance/abaca/H. Szwarc)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    البداية- مدرّسة تتزوج مصرفيا

    وفعلا قدمت بريجيت أوزييرعام 2006 طلب الطلاق من زوجها لترتبط في العام التالي بإيمانويل ماكرون، الذي تولى منصبا مصرفيا آنذاك وعملت هي بالتدريس في مدرسة كاثوليكية في باريس.

  • Cover Paris Match Emmanuel und Brigitte Macron (Paris Match)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    العشق لا يعرف عمراً !

    وسبق أن تصدرت قصة الثنائي المثير للجدل عشرات الصفحات الأولى في صور لهما يدا بيد في شوارع باريس أو على شاطئ البحر. وترد بريجيت على التعليقات الساخرة بخصوص فارق السن بينها وبين زوجها إيمانويل ماكرون مازحة: "يجب انتخاب إيمانويل هذا العام، وإلا لن تتخيلوا مظهري بعد خمس سنوات".

  • Frankreich Präsidentschaftswahl 2017 | Emmanuel Macron & Brigitte Trogneux (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Nail)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    ماكرون: "من دونها ما كنت ما أنا عليه الآن".

    في نيسان/ أبريل 2016 تعرّف الفرنسيون على بريجيت ماكرون مع إطلاق زوجها حملته الانتخابية. بريجيت التي تركت مهنة التدريس لتتفرغ لزوجها ماكرون، لعبت دوراً كبيراً في نجاحه سواء على الصعيد المهني أو السياسي. وقال عنها ماكرون: "حاضرة دوما وستبقى أكثر حضورا، ومن دونها ما كنت ما أنا عليه الآن".

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (Reuters/C. Hartmann)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    مفارقة عمرها "ربع قرن" ؟

    بعد فوز زوجها إيمانويل ماكرون، 39 عاماً في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، اصبحت بريجيت ماكرون البالغة من العمر 64 سنة سيدة فرنسا الأولى، ودخلت قصر الإليزيه - والمفارقة هنا- كزوجة لأصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

  • Frankreich Élysée-Palast (AFP/Getty Images)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    إطلالة الزوجين متواضعة بسيطة

    دخل الزوجان قصرالإليزيه يوم الأحد 14 أيار/ مايو 2017، بعد مراسم تسيلم إيمانويل ماكرون مهامه الرئاسية رسميا في فرنسا. وحازت إطلالة الزوجين خلال حفل التنصيب على الإعجاب، بسبب البساطة والتواضع التي تميزت بهما أزياء كل منهما.

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    يداً بيد- قمة الانسجام والحب

    اختار الرئيس الفرنسي ماكرون في حفل تنصيبه بذلة رسمية متواضعة،لا يتجاوز سعرها 500 دولارأمريكي نفذها خياط باريسي. في المقابل استعارت زوجته بريجيت زيّاً من قطعتين باللون السماوي من دار أزياء" لوي فيتون" ونسقت معها حقيبة يد وحذاء بكعب عالٍ بلون لحمي، وظهرالزوجان وهما يدخلان قصرالإليزيه يداً بيد في قمة الانسجام والحب. الكاتب إيمان ملوك


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