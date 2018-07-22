 صورة مسعود أوزيل في عيون سكان مسقط رأسه | سياسة واقتصاد | DW | 25.07.2018

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سياسة واقتصاد

صورة مسعود أوزيل في عيون سكان مسقط رأسه

ولد مسعود أوزيل وترعرع في مدينة غيلزنكيرشن بضاحية بسمارك. هناك تعلم صانع فرحة ألمانيا عام 2014 لعب كرة القدم. كيف يرى سكان مدينته قرار اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني؟ راهيل كلاين زارت مسقط رأس اللاعب المعتزل.

FIFA WM 2018 - Mesut Özil Suedkorea - Deutschland 2:0. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

في وسط مدينة غيلزنكيرشن، يسير باران،  وهو طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، بدراجته برفقة عدد من أصدقائه. لم يسمع باران بعد عن اعتزال مسعود أوزيل اللعب مع ألمانيا، وعند سماعه بذلك فتح عينيه بدهشة وأجاب متسائلاً "ماذا؟!"، واستدرك قوله بسؤال آخر: "لكن لصالح من سيلعب بعد ذلك ؟".

مختارات

بإعلانه اعتزال اللعب مع المانشافت خلط مسعود أوزيل أوراق الرياضة والسياسة وموضوعات الاندماج والعنصرية والتعايش. وبهذا الصدد أكد وزير الخارجية هايكو ماس أنه "مازال هناك أفراد يتعرضون للعنصرية يوميا بألمانيا". (24.07.2018)

يستمر الجدل حول اللاعب الدولي مسعود أوزيل ليتخذ بعدا سياسيا أعمق باعتباره نموذجاً للاندماج في ألمانيا. القضية أثارت موجة من ردود الفعل وطرحت التساؤل حول مدى انفتاح ألمانيا على موضوع اندماج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. (23.07.2018)

منذ أول ظهور له ضمن المنتخب الألماني عام 2009، مثل أوزيل المانشافت في 92 مباراة وسجل 23 هدفاً. في عام 2014 أصبح  "المانشافت" بطل العالم برفقة أوزيل في مونديال البرازيل. وفي الـ 22 من تموز/ يوليو 2018، أعلن أوزيل في بيان من ثلاثة أجزاء عن اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني وكتب على حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع (تويتر) قائلاً "بقلب مثقل بالحزن وبعد كثير من الاعتبارات في ظل الأحداث الأخيرة، فإنني لن أعود للعب مع ألمانيا على المستوى الدولي، بعدما انتابني شعور بالعنصرية وعدم الاحترام".

مسقط رأسه يتفهم موقفه

في هذه النمدينة ، وبالتحديد في حي بسمارك، ولد أوزيل. وترعرع،  وانتقل أجداده بعد ذلك إلى منطقة الرور في ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية مع ابنهم مصطفى والد أوزيل والذي كان يبلغ من العمر بعدها العامين فقط. 

ومن  منزل رقم 30  في شارع  "بورن شتراسة"، بدأ أوزيل مسيرته الكروية. ملعب كرة القدم الذي بدأ منه كل شيء هو على بعد دقيقتين فقط من المنزل المصمم باللون الأصفر الباهت.

Reportage Gelsenkirchen-Bismarck (DW/R. Klein)

في هذا المنزل الواقع في مدينة في مدينة غيلزنكيرشن بضاحية بسمارك، كان يعيش مسعود أوزيل مع أهله

غيرد ك  الذي يجلس على بضع خطوات من الشارع الرئيسي بسمارك، يتحدث عن أوزيل قائلاً:" أعرف أوزيل منذ أن كان طفلاً صغيراً"، ويضيف: "شخص لطيف، كان دائمًا يلعب كرة القدم هنا بالجوار". على الرغم من أنه وجد صورته مع أردوغان غير ملائمة، يقول بأنه سيقف باستمرار إلى جانب أوزيل " الآن على الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يعيد النظر في نفسه. ما يحدث الآن ليس مقبولاً". وعن سؤاله ما إن تفهم قرار اعتزال أوزيل اللعب مع المنتخب الألماني؟، يقول غيرد ك "نعم ، كنت سأفعل ذلك في وقت سابق، كما يقول أوزيل نفسه: الألمان مسموح لهم اللعب بشكل سيء، لكن الألماني من أصول أجنبية هو  الشخص الغبي".

Reportage Gelsenkirchen-Bismarck (DW/R. Klein)

في احياء مدينة غيلزنكيرشن كان يلعب مسعود أوزيل كرة القدم مع رفاقه

هنا في ضاحية بسمارك، ترك أوزيل بصمته في كل مكان . معظم السكان هنا  لديهم قصة للسرد عن لاعب كرة القدم الدولي، الذي نشأ بينهم. كما وصفه العديد من سكان مدينته بأنه إنسان هادئ و ودود.في Volkan، محل الشاورما الواقع بالجوار، يتردد أوزيل وأشقائه باستمرار عليه لتناول العشاء ، بحسب رواية سكان الحي. ويقول صاحب المحل، الذي رفض الإفصاح عن اسمه : "نفتح طوال الوقت، يأتي أوزيل ليلًا عندما يكون المحل هادئًا"، ويضيف واصفاً لاعب كرة القدم بأنه شخص لطيف ومتعاطف ومهذب. وعن أعتزال أوزيل اللعب مع ألمانيا ؟، يجيب: "أجد تصرفه ملائما، يبقى رأيه في نهاية المطاف".

الاستهجان ينهي مشوار اللاعب

إحسان كوكور، شاب في أواخر الثلاثينات من عمره ويعمل حالياً مصفف شعر. لفترة طويلة كان يلعب كرة القدم أيضاً، وكان  شقيقه صديق أوزيل أيضا، ويقول كوكور: "كان لطيفًا دائمًا، وحتى عندما أصبح أكثر نجاحاً وشهرة، لم يتباه بذلك أبدًا". إحسان تفهم ترك أوزيل  اللعب مع المنتخب الألماني وقال "فجأة أصبح الجميع ضده" باعتبار أنه يجب الفصل بين كل من الرياضة والسياسة. وعن الاستهجان ضد أوزيل؟ يقول كوكور بأنه في رأيه غير لائق "لاعب كرة القدم يستمر من خلال مشجعيه، وإذا لم يتقبل المشجعون أوزيل ، فإنه لن يستطيع اللعب أيضاً". أما عن تصريح  أوزيل بأن لديه قلبان، واحد ألماني وآخر تركي ، يقول إحسان بأنه يعرف هذا الشعور جيداً ويعرف كذلك العواقب المحتملة له: "نحن دائما في الوسط. في تركيا نحن ألمان، هنا نحن الأتراك الألمان أو شيء من هذا القبيل، هنا نحن لسنا مقبولين، وهناك أيضاً. ماذا يجب علينا أن نفعل؟ ".

Reportage Gelsenkirchen-Bismarck (DW/R. Klein)

إحسان كوكور، شاب في أواخر الثلاثينات من عمره ويعمل حالياً مصفف شعر

الخوف من العداء

في مدينة ـوزيل يلاحظ المرء بأن الألمان ذوي الأصول تركية يشعرون بضغط متزايد. كثيرون منهم لا يريدون الإفصاح عن أسمائهم في المقالات أو ذكر الإسم الأول فقط ، خوفًا من  التعرض للعداء. مثل  السيدة، التي اكتفت بذكر حرف من اسمها، س ، وهي تعمل معلمة وتبلغ من العمر 31 عامًا، ولدت وترعرعت  هذه السيدة في مدينة غيلزنكيرشن. جاء والداها إلى ألمانيا ضمن موجة العمال الضيوف. في البداية كانت تأمل بالمزيد من الحياد في النقاش حول أوزيل، وتقول: " يُنظر للأمور دائما على أنها أسود وأبيض فقط، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة". وعن صورة أوزيل مع أردوغان تقول "لم يكن يجب عليه أن يفعل ذلك" وتضيف:إسقاط ذلك على الأداء العام للفريق،  به نوع من التحديد. لهذا يمكنها فهم أن أوزيل قد أرسل رسالة عبر اعتزاله: "بالنسبة للاعب المعتزل: إن لم تكن هناك ثقة متبادلة، فلن يتمكن من تحقيق الأداء المطلوب. وهكذا كان دائماً".

بالنسبة للطفل باران، البالغ من العمر ثماني سنوات، يبقى هناك أمر واضح بالنسبة له فعلى الرغم من اعتزاله  "يجب على أوزيل أن يلعب لألمانيا، إنه لاعب كرة قدم جيد".

راهيل كلاين/ إ.م 

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

مختارات

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

بعدما ساهم في تربع ألمانيا على عرش كرة القدم وفي صنع أمجادها الرياضية، فجر مسعود أوزيل قنبلة اعتزاله اللعب دوليا مع "المانشافت"، وسط جدل كبير على خلفية صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مسيرة أوزيل الكروية في صور (23.07.2018)  

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