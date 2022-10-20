 صورة مذهلة من التلسكوب جيمس ويب... ما هي ″أعمدة الخلق″؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 21.10.2022

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علوم وتكنولوجيا

صورة مذهلة من التلسكوب جيمس ويب... ما هي "أعمدة الخلق"؟

التقط التلسكوب الفضائي جيمس ويب صورة عالية الدقة لـ „أعمدة الخلق" التي تشكّل أعمدة ضخمة من الغاز والغبار تعجّ بنجوم في طور التكوّن.

اشتق اسم أعمدة الخلق من حقيقة أنها تظهر عملية تكوّن النجوم

اشتق اسم "أعمدة الخلق" من حقيقة أنها تظهر عملية تكوّن النجوم

تظهر صورة ملتقطة حديثاً من قبل التلسكوب الفضائي جيمس ويب آلاف النجوم المتلألئة تحيط بأعمدة عملاقة باللونين البني والبرتقالي في الكون الشاسع. وتظهر في الصورة كذلك أجزاء شديدة الاحمرار في نهاية أعمدة عدة وتبدو كالحمم البركانية.

مختارات

يقول عالم الفيزياء يوتشي هاريكانه "عندما رصدت اللون الأحمر شعرت بالقشعريرة". يفترض علماء أنّ المجرة المكتشفة كونت نجوماً بمعدل مذهل، ربما نحو 100 نجم جديد في العام، وأن بوسطها ثقب أسود هائل يصدر إشعاعاً فوق بنفسجي قوياً.

بعد أقل من خمسة عقود ونصف على رحلة أبولو 11 التي وضعت قدم أول إنسان على سطح القمر، تعتزم الولايات المتحدة إطلاق برنامج طموح للعودة إلى القمر ضمن برنامج "أرتميس". ما الأهداف القريبة والبعيدة؟

لاتزال جوانب كثيرة تتعلق بكيفية بدء الحياة على الأرض غامضة. ومؤخراً بدأ يدور حديث في الأوساط العلمية حول فكرة أن اللبنات الأساسية وصلت من الفضاء. اليوم تضيف دراسة جديدة حول النيازك الغنية بالكربون أهمية أكبر لهذه الفكرة.

وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في بيان أنّ هذا المشهد يمثل "مقذوفات نجوم في طور التكوّن"، تعود إلى بضع مئات من آلاف السنين فقط، مضيفةً أنّ هذه "النجوم تطلق بشكل دوري مقذوفات تفوق سرعة الصوت وتصطدم بسحب من المواد كهذه الأعمدة الكثيفة".

"مسقط رأس النجوم"

واشتق اسم "أعمدة الخلق" من حقيقة أنها تظهر عملية تكوّن النجوم. وتقع تلك "الأعمدة" في مجرة درب التبانة على مسافة 6500 سنة ضوئية من الأرض، وتحديداً في سديم النسر. وأصبحت معروفة بفضل تلسكوب هابل الفضائي الذي التقط أول صورة لها عام 1995 ثم سنة 2014. لكن بفضل أدواته التي تلتقط ضوء الأشعة تحت الحمراء، يمكن جيمس ويب الذي أُطلق في الفضاء قبل أقل من عام أن يخترق ضبابية الأعمدة، ليكشف عن عدد كبير من النجوم الجديدة التي تتكوّن وتبدو ككرات حمراء لامعة.

وغرّد كلاوس بونتوبيدان، مدير برنامج العلوم لدى معهد "سبايس تيليسكوب ساينس" الذي يتولى الإشراف على جيمس ويب "كان علينا، نزولاً عند طلب جماعي، أن نجعل جيمس ويب يلتقط صوراً لـ+أعمدة الخلق+"، مضيفاً أنّ الصورة تظهر "عدداً كبيراً من النجوم". وقالت عالمة الفيزياء الفلكية في ناسا أمبر سترون إنّ "الكون مذهل!".

آلاف النجوم المتلألئة في طور التكون تحيط بأعمدة عملاقة باللونين البني والبرتقالي

آلاف النجوم المتلألئة في طور التكون تحيط بأعمدة عملاقة باللونين البني والبرتقالي

وتولّت أداة "نير كام" التي تستطيع التقاط الأشعة تحت الحمراء القريبة غير المرئية للعين المجرّدة التقاط هذه الصورة التي تغطي مساحة تبعد نحو ثماني سنوات ضوئية. وبهذه الطريقة "تُرجمت" ألوان الصورة إلى ضوء مرئي.

وأشارت ناسا إلى أنّ الصورة الجديدة "ستساعد الباحثين في مراجعة نماذجهم الخاصة بتكوين النجوم، من خلال تحديدهم عدداً أدق للنجوم المتكونة حديثاً بالإضافة إلى كمية الغاز والغبار في هذه المنطقة".

ويتمركز جيمس ويب الذي كشف عن صوره الملونة الأولى في تموز/يوليو، على مسافة نحو 1,5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض. ومن بين الأهداف الرئيسية للتلسكوب الذي بلغت كلفته عشرة مليارات دولار دراسة دورة حياة النجوم، بالإضافة إلى دراسة الكواكب الخارجية أي الموجودة خارج المجموعة الشمسية.

خ.س/ (أ ف ب، رويترز، دير شبيغل)

  • A picture of the Southern Ring Nebula captured by the James Webb Space Telescope
    المزيد

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كيف نشأت النجوم

    "سديم الحلقة الجنوبية" يعد عبارة عن سحابة غازية كبيرة تحيط بنجم يحتضر فيما يبلغ قطرها ما يقرب من نصف سنة ضوئية. ويبعد بنحو 2000 سنة ضوئية فيما يقع في مركزه نجم باهت يبعث حلقات من الغاز والغبار منذ آلاف السنين في جميع الاتجاهات. يقول العلماء إن السديم الكوكبي يعد المكان الذي تُولد فيه النجوم.

  • James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    غير المرئي أصبح مرئيا

    للوهلة الأولى قد تبدو هذه الصورة لمناظر جبلية خلابة وبراقة، لكنها في حقيقة الأمر هي صورة لحافة قريبة من منطقة حيث يُولد نجم في "سديم كارينا" الذي يبعد 7600 سنة ضوئية ويضم عددا كبيرا من النجوم الضخمة. وتكشف الصورة عن تفاصيل يعرفها البشر لأول مرة عن مناطق نشأة النجوم التي لم تكن مرئية في السابق.

  • A picture of the galaxy cluster SMACS 0723 captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    نظرة على مجرات بعيدة

    تعمل مجموعة المجرات التي يُطلق عليها اسم "SMACS 0723" كعدسة مكبرة للأشياء التي خلفها. وقد مكن هذا العلماء من الكشف عن مجرات بعيدة وخافتة جدا تقع خلفها.

  • A picture of the galaxy group Stephan’s Quintet captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    ملايين النجوم

    "خماسية ستيفان" أو Stephan's Quintet يُطلق على مجموعة من خمس مجرات تقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية. وكشفت صورة تلسكوب جيمس ويب عن تفاصيل غير مسبوقة مثل تفاعل المجرات وولادة النجوم الشابة المتلألئة ومناطق انفجار النجوم لنشأة نجم جديد.

  • A graph of the giant gas plantet WASP-96 b captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كوكب غازي ضخم

    كشفت الصورة عن تفاصيل جديدة عن كوكب غازي عملاق يُطلق عليه اسم WASP-96b ويقع خارج المجموعة الشمسية وقد جرى اكتشافه عام 2014. يتكون هذا الكوكب من الغاز ويقع على بعد 1150 سنة ضوئية من الأرض فيما تبلغ كتلته نصف كتلة المشتري ويدور حول نجمه كل 3.4 يوم. إعداد: لويزا رايت / م.ع


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