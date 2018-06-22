صورة لزوجة هوملس تثير حنق المشجعين

كثيراً ما تصدرت كاتي هوملس، زوجة نجم المنتخب الألماني ماتس هوملس، عناوين الصحف والمجلات، فزوجة مدافع بايرين ميونيخ تتميز بجمالها الجذاب، وتُرافق غالبا زوجها في العديد من المحافل المحلية والعالمية، فضلاً عن توثيقها لهذه اللحظات على حسابها الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونهاية الأسبوع الماضي، رافقت كاتي زوجها إلى "أكتوبر فيست"، الذي يُعدا واحداً من أكبر المهرجانات في العالم. وكعادتها لم تفوت كاتي فرصة مرافقة ماتس إلى هذا المهرجان الشهير، غير أنها تسببت في إثارة حنق جماهير النادي البافاري.

فقد ذكر موقع صحيفة "تاغس تسايتونغ" أن، كاتي هوملس أغضبت جماهير بايرن، بعدما نشرت صورة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، خلال توجهها لحضور المهرجان وهي ترتدي "درندل" أبيض اللون.

و"الدرندل" فستان تقليدي شعبي تلبسه النساء في جنوب ألمانيا - غالباً لا يكون باللون الأبيض. وأضاف الموقع الألماني أن كاتي علقت على الصورة قائلة "في طريقي إلى (المهرجان) وأخذ سيلفي على متن سيارة سريعة لا بد له من إعطاء بعض تفاصيل اليوم عن الدرندل الأبيض"، وأردفت :"الدرندل من مجموعة ملابسي".

وأشار موقع "روزنهايم 24" أن العديد من معجبي كاتي استشاطوا غضباً عليها، لأن لون الدرندل الأبيض يشبه ثوب فستان الزفاف، في حين أن أغلبية النساء ترتدي هذا الفستان بألوان آخرى غير الأبيض. وأضاف الموقع الألماني أن شخصاً ما علق على الصورة متهكماً "اعتقدت أنها كانت صورة زفاف". وكتب آخر "تقريباً عروسة".

وفي نفس السياق، علق شخص آخر على صورة كاتي هوملس قائلا "بالنسبة لي فهذا لغز...لماذا فقد المرء الاحترام للوطن والثوب (التقليدي)"، وتابع متسائلاً عن الرسالة من وراء ارتداء الدرندل، قبل أن يختتم كلامه قائلاً "تماماً ليس بافاريا".

يُشار إلى أن، زوج كاتي، ماتس هوملس، يُعاني من أزمة نتائج مع فريقه بايرين ميونيخ، الذي تلقى نهاية الأسبوع الماضي هزيمة قاسية على أرضية ميدانه، أمام نظيره بروسيا مونشنغلادباخ، بثلاثية نظيفة برسم الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تُشير تقارير صحفية إلى أن مدرب الفريق البافاري نيكو كوفاتش، قد يُقال من منصبه في حال لم تتحسن نتائج الفريق في قادم الأيام.

ر.م/ع.ج.م