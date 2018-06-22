صورة لزوجة هوملس تثير حنق المشجعين

كثيراً ما تصدرت كاتي هوملس، زوجة نجم المنتخب الألماني ماتس هوملس، عناوين الصحف والمجلات، فزوجة مدافع بايرين ميونيخ تتميز بجمالها الجذاب، وتُرافق غالبا زوجها في العديد من المحافل المحلية والعالمية، فضلاً عن توثيقها لهذه اللحظات على حسابها الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونهاية الأسبوع الماضي، رافقت كاتي زوجها إلى "أكتوبر فيست"، الذي يُعدا واحداً من أكبر المهرجانات في العالم. وكعادتها لم تفوت كاتي فرصة مرافقة ماتس إلى هذا المهرجان الشهير، غير أنها تسببت في إثارة حنق جماهير النادي البافاري.
فقد ذكر موقع صحيفة "تاغس تسايتونغ" أن، كاتي هوملس أغضبت جماهير بايرن، بعدما نشرت صورة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، خلال توجهها لحضور المهرجان وهي ترتدي "درندل" أبيض اللون.
و"الدرندل" فستان تقليدي شعبي تلبسه النساء في جنوب ألمانيا - غالباً لا يكون باللون الأبيض. وأضاف الموقع الألماني أن كاتي علقت على الصورة قائلة "في طريقي إلى (المهرجان) وأخذ سيلفي على متن سيارة سريعة لا بد له من إعطاء بعض تفاصيل اليوم عن الدرندل الأبيض"، وأردفت :"الدرندل من مجموعة ملابسي".
وأشار موقع "روزنهايم 24" أن العديد من معجبي كاتي استشاطوا غضباً عليها، لأن لون الدرندل الأبيض يشبه ثوب فستان الزفاف، في حين أن أغلبية النساء ترتدي هذا الفستان بألوان آخرى غير الأبيض. وأضاف الموقع الألماني أن شخصاً ما علق على الصورة متهكماً "اعتقدت أنها كانت صورة زفاف". وكتب آخر "تقريباً عروسة".
وفي نفس السياق، علق شخص آخر على صورة كاتي هوملس قائلا "بالنسبة لي فهذا لغز...لماذا فقد المرء الاحترام للوطن والثوب (التقليدي)"، وتابع متسائلاً عن الرسالة من وراء ارتداء الدرندل، قبل أن يختتم كلامه قائلاً "تماماً ليس بافاريا".
يُشار إلى أن، زوج كاتي، ماتس هوملس، يُعاني من أزمة نتائج مع فريقه بايرين ميونيخ، الذي تلقى نهاية الأسبوع الماضي هزيمة قاسية على أرضية ميدانه، أمام نظيره بروسيا مونشنغلادباخ، بثلاثية نظيفة برسم الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تُشير تقارير صحفية إلى أن مدرب الفريق البافاري نيكو كوفاتش، قد يُقال من منصبه في حال لم تتحسن نتائج الفريق في قادم الأيام.
ر.م/ع.ج.م
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
العمدة يفتح أول حاوية بيرة
هذا العام وكما في الدورات السابقة افتتح عمدة ميونيخ مهرجان أكتوبر "أكتوبر فيست" بفتحه أول حاوية بيرة بالضربة الثانية بمطرقة خشبية كما هو تقليد افتتاح المهرجان.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
تسابق الزوار
الكثير من الزوار كان ينتظرون منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبيا. ولدى فتح البوابات تسابقوا رجالا ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان أكتوبر، فرصة للشباب أيضا لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضا بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
السعادة مع البيرة
شرب البيرة "الجعة" بالكؤوس الكبيرة التي تتسع ليترا كاملا تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست".
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، من الزوار الأساسيين لمهرجان أكتوبر.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان أكتوبر بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، يعتبر وكأنه غاب عن المهرجان. وخلال أيام المهرجان الذي يدوم ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين ليتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار 6.6 ليتر بيرة لكل فرد.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما اللهو والتسلية أيضا وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.
الكاتب: عارف جابو