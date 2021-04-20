صورة على إنستغرام يعتقد أنها للشيخة لطيفة في رحلة بإسبانيا

نُشرت على حساب في تطبيق إنستغرام صورة تظهر فيها على ما يبدو ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة في مطار إسباني الإثنين (21 حزيران/يونيو 2021)، بعد مطالبة الأمم المتحدة بدليل على أنها على قيد الحياة.

ونشر الحساب صورة الشيخة لطيفة مع سيدة، قالت وسائل إعلام بريطانية إنها تدعى سيونيد تايلور. وتظهر السيدتان في الصورة وهما تقفان معا وتضعان كمامة بالقرب من مدرج مطار. وكُتب تحت الصورة "عطلة أوروبية رائعة مع لطيفة". وبدا أن الصورة التقطت في مطار باراخاس في مدريد.

ولم يتم من التحقّق من الصورة أو تحديد تاريخ التقاطها. ولم تستجب وزارة الخارجية الإماراتية ومكتب حكومة دبي الإعلامي بعد لطلبات الوكالات بالتعليق.

مشاهدة الفيديو 02:17 شارك بعد فيديوهات الاستغاثة.. أين هي ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3pVkQ إدانة أممية وبريطانية بعد ظهور مقاطع مسربة لابنة حاكم دبي المحتجزة

والشهر الماضي، نشر الحساب نفسه غير المتحقَّق منه، صورتين للشيخة الشابة - واحدة منهما في مطعم والأخرى في مركز "مول الإمارات" التجاري في دبي. وفي شباط/فبراير، قالت سفارة دولة الإمارات في لندن إنّ الشيخة لطيفة "تتلقى العلاج في منزلها" وأن "وضعها إلى تحسن"، مضيفة "نأمل في أن تستأنف النشاطات العامة في الوقت المناسب".

من جهته، قال المحامي ديفيد هاي الذي أطلق حملة للمطالبة بالكشف عن مصير الشيخة لطيفة في بيان عقب نشر الصورة الأخيرة لها في المطار "إننا سعداء لرؤية لطيفة تحمل جواز سفر على ما يبدو، وتسافر وتتمتع بدرجة متزايدة من الحرية، فهذه خطوات إيجابية للغاية".

وأضاف أنّ الشيخة لطيفة "اتّصلت مباشرة بالعديد من أفراد فريق الحملة"، وأن الحملة قرّرت "في الوقت الحالي وقف جميع أنشطتها".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد طلبت الدليل في شباط/فبراير الماضي بعدما بثّت شبكة "بي بي سي" تسجيلا مصوّرا للطيفة قالت فيه إنّها محتجزة وتخشى على حياتها. وفي أيار/مايو، أعلنت الامم المتحدة أنّها لا تزال تنتظر أدلة "ذات صدقية" على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة، وذلك بعد نشر صورتين بدا أنهما تظهرانها على حساب غير معروف على تطبيق انستغرام.

ولم تٌشاهد الشيخة لطيفة البالغة 35 عاما في العلن منذ محاولتها الفاشلة الهرب من دولة الإمارات في آذار/مارس 2018.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز)