 صورة تُورط محمد صلاح خارج المستطيل الأخضر! | عالم المنوعات | DW | 14.08.2018

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منوعات

صورة تُورط محمد صلاح خارج المستطيل الأخضر!

بعدما استهل أولى مباراياته في البريميرليغ هذا الموسم بالتسجيل في شباك فريق وست هام، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لنجم ليفربول محمد صلاح وهو يستعمل هاتفه أثناء قيادة السيارة، مما قد يتسبب له في مشاكل مع الشرطة.

Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/H. Romero)

محمد صلاح، صورة من الأرشيف.

أكد نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، أنه قدم إلى الشرطة شريطا مصورا يظهر قيام نجمه المصري، محمد صلاح باستخدام هاتفه الخلوي أثناء قيادته السيارة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إنكليزية.

 ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم ليفربول قوله إن "النادي، وبعد تشاور مع اللاعب، رفع إلى شرطة ميرسيسايد (شمال غرب البلاد حيث تقع المدينة) الشريط والظروف المحيطة بالتقاطه"، وأضاف "لقد تحدثنا أيضا إلى اللاعب وسنتابع الموضوع داخليا (...) لن يدلي النادي أو اللاعب بأي تعليق إضافي حول هذا الموضوع".

 

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ويظهر الشريط الذي يمتد لنحو دقيقة، وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في إنكلترا ليل الاثنين (13 آب/أغسطس 2018)، صلاح جالسا خلف مقود سيارته على طريق مزدحم يستخدم هاتفه الخلوي، من دون التحدث عبره.

وبدا أن الشريط التقطه مشجعون وقفوا إلى جانب الطريق المزدحم، وطلب بعضهم من صلاح (26 عاماً) التوقيع على تذكارات، من دون تجاوب من قبل اللاعب، الذي أبقى زجاج سيارته مغلقا. وأظهر الشريط أيضا أن صلاح واصل استخدام الهاتف أثناء التقدم البطيء للسيارة.

  وفي نفس السياق، أكدت الشرطة عبر حسابها على "تويتر" أنها "أبلغت بوجود شريط يظهر لاعب كرة قدم يستخدم هاتفه الخلوي أثناء القيادة. لقد تم تحويل الملف إلى القسم المختص. شكرا على إبلاغنا بذلك".

  وفي حال إدانته بارتكاب مخالفة، يواجه اللاعب غرامة مالية قد تصل إلى ألف جنيه استرليني (1300 دولار).

إلى ذلك، لم يحدد الطرفان تاريخ تصوير الشريط، إلا أن صحيفة "ميرور" الإنكليزية، رجحت أن يكون ذلك قد تم في أعقاب المباراة الأولى لليفربول في الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي فاز فيها الأحد على ضيفه وست هام برباعية نظيفة، علما أن صلاح نفسه افتتح التسجيل خلالها.

  يشار إلى أن صلاح ظهر بمستوى لافت مع ليفربول في موسمه الأول معه (2017-2018)، وتُوج هدافا للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 32 هدفا، من أصل 44 سجلها في مختلف المسابقات. كما اختير صلاح الذي ساهم في قيادة فريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3)، أفضل لاعب في "البريمييرليغ" في الموسم الماضي.

ر.م/ع.ش (أ ف ب)

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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