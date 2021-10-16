 صورة السيلفي مع ميركل التي غيرت حياة لاجئ | DW الأخبار | DW | 02.12.2021

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صورة السيلفي مع ميركل التي غيرت حياة لاجئ

اشتهر اللاجئ السوري أنس مدماني عام 2015 بعد أن التقط صورة سيلفي مع أنجيلا ميركل في برلين. كيف حاله اليوم؟ وما هو الدور الذي لعبته أنجيلا ميركل في حياته منذ ذلك الحين؟ التقينا به في برلين وسألناه عما يود أن يقوله لأنجيلا ميركل عندما تغادر منصبها.

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