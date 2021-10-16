صورة السيلفي مع ميركل التي غيرت حياة لاجئ

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
اشتهر اللاجئ السوري أنس مدماني عام 2015 بعد أن التقط صورة سيلفي مع أنجيلا ميركل في برلين. كيف حاله اليوم؟ وما هو الدور الذي لعبته أنجيلا ميركل في حياته منذ ذلك الحين؟ التقينا به في برلين وسألناه عما يود أن يقوله لأنجيلا ميركل عندما تغادر منصبها.
فندت الحكومة الألمانية صحة أقوال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بعد أن ادعى أمام مهاجرين على الحدود مع بولندا أن المستشارة ميركل وافقت على استقبالهم، وهو ما نفته برلين ووصفته بأنه "غير صحيح".
اعتقلت قوات الأمن النمساوية 15 شخصاً يشتبه في تورطهم في نقل عدة أشخاص من سوريا ولبنان ومصر إلى أوروبا. كما ألقت الشرطة اليونانية القبض
على ثلاثة أشخاص قيل إنهم مهربون للمهاجرين إلى أوروبا.
كشف الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا عن إصلاح جذري في قانون الجنسية والهجرة أبرزه لتبسيط الحصول على الجنسية الألمانية والسماح بالجنسية المزدوجة.
تعهدت المستشارة ميركل بـ"التضامن الكامل" مع بولندا في الأزمة مع بيلاروسيا. وقالت في لقاء مع رئيس الوزراء البولندي مورافيتسكي إنه يتعين التفكير في فرض المزيد من العقوبات على لوكاشينكو عندما لا يتم تحقيق أي تقدم في الأزمة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول