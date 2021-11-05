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DW الأخبار

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البشير شو

برنامج سياسي ساخر

العولمة 3000

العولمة 3000

مجلة العولمة و الإنسان

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن

مجلة العلوم والتكنولوجيا

DW „To the Point“ Sendungslogo arabisch

بتوقيت برلين

حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك

الاختلاف بداية الحوار

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك

مجلة الصحة

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا

المجلة الاقتصادية

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة

مجلة السيارات

DW Ich habe eine Geschichte Sendungslogo

عندي حكاية

قصص إنسانية ملهمة في برلين

DW Nahaufnahme Program Guide Sendungslogo arabisch

عن كثب

ريبورتاجات تعاصر الحدث

DW Fokus Europa (Sendungslogo arabisch)

عينٌ على أوروبا

دول وأشخاص وحكايات

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كليك

الحياة في العالم الرقمي

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مراسلون

تقارير تلفزيونية من عين المكان

مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم

العالم هذا الأسبوع

Massaiya DW Sendungslogo

مسائية DW

متابعة تحليلية لأبرز أحداث اليوم مع موجز للأخبار

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واحة الثقافة

المجلة الثقافية

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وثائقي

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يوروماكس

الحياة والمجتمع في أوروبا

 