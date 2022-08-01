صوت قوي: مغنية السوبرانو غولدا شولتس

جزيرة سانت هيلينا - جنة التنوع البيولوجي

توفر جزيرة سانت هيلينا الصغيرة في جنوب المحيط الأطلسي الظروف الملائمة لنباتات وحيوانات فريدة من نوعها. يتواجد على الجزيرة أكثر من 400 نوع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.