صوت قوي: مغنية السوبرانو غولدا شولتس

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تقدم مغنية الأوبرا من جنوب إفريقيا غولدا شولتس عروضها على مسارح عالمية كبيرة. وهي كامرأة ذات بشرة ملونة، ترفع صوتها بشكل خاص من أجل المساواة والتنوع في عالم الموسيقى وخارجه.
توفر جزيرة سانت هيلينا الصغيرة في جنوب المحيط الأطلسي الظروف الملائمة لنباتات وحيوانات فريدة من نوعها. يتواجد على الجزيرة أكثر من 400 نوع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.
ترفض مصر وتونس شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة هي في أمس الحاجة لها لاستيراد مواد أساسية ودفع أقساط الديون المتراكمة، هل يقف وراء الرفض مناورة أم توفر بدائل فعلية عن طريق جهات أخرى مثل "بريكس"؟
لم تصدق التوقعات بأن تصبح دول "بريكس" كيانا يضم الاقتصاديات الأسرع نموا، لكن بدلا من ذلك، باتت المجموعة بمثابة تحالف دبلوماسي وممول تزداد أهميته للتنمية في دول عديدة، فهل تقدم بذلك بديلا للمنظومة الغربية؟
سيحصل أربعة فنانين من أفريقيا والهند على ميداليات غوته لعام 2022، تقديرا لأعمالهم التي تدعو إلى حرية الفن وبناء الجسور بين الثقافات وثقافة التذكر والتنوع. ومن بين الفائزين هناك فنان الوسائط المتعددة المصري محمد عبلة.
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