 صوت قوي: مغنية السوبرانو غولدا شولتس | يوروماكس | DW | 16.07.2023

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يوروماكس

صوت قوي: مغنية السوبرانو غولدا شولتس

تقدم مغنية الأوبرا من جنوب إفريقيا غولدا شولتس عروضها على مسارح عالمية كبيرة. وهي كامرأة ذات بشرة ملونة، ترفع صوتها بشكل خاص من أجل المساواة والتنوع في عالم الموسيقى وخارجه.

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