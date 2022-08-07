صوت جيل الشباب

حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية

منذ تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979 ، اندلعت حرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. ليست حربا بالمعنى الحرفي للكلمة ولم يعلن عنها رسميا أبدا. ومع ذلك، لم يحدث أي تقارب حقيقي حتى الآن بين الدول الثلاث.