 صوت جيل الشباب | واحة الثقافة | DW | 27.08.2022

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واحة الثقافة

صوت جيل الشباب

موسيقاها تضرب على وتر حسّاس لدى الكثيرين من الجيل الشاب في بلدها. تتناول مغنية الراب الإسرائيلية نوغا إيريز في أغانيها واقع حياتها وصراعات الأجيال، والصراع بين إسرائيل وفلسطين ـ فنّانة واثقة من نفسها وصادقة.

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