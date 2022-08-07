صوت جيل الشباب

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موسيقاها تضرب على وتر حسّاس لدى الكثيرين من الجيل الشاب في بلدها. تتناول مغنية الراب الإسرائيلية نوغا إيريز في أغانيها واقع حياتها وصراعات الأجيال، والصراع بين إسرائيل وفلسطين ـ فنّانة واثقة من نفسها وصادقة.
مقارنة الهولوكوست (بشئ آخر) يجب ألا تبقى دون معارضة ولو لثانية واحدة على الأراضي الألمانية، تقول سارة يوديت هوفمان. وترى أن رد فعل أولاف شولتس المتأخر على محمود عباس يظهر أن خطأ ما يقع في ثقافة تذكر المحرقة النازية.
أغلقت إسرائيل مقرات سبع منظمات أهلية فلسطينية بتهمة تحويل مساعدات المانحين إلى جماعات متشددة. الأمم المتحدة نددت بالإجراء قائلة إنه لا توجد أدلة ذات مصداقية تدعم الاتهام، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه لها.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف رجل يشتبه بأنه نفذ الهجوم المسلح على حافلة عند الفجر في وسط القدس ما أدى إلى وقوع ثمانية جرحى بحسب حصيلة جديدة، إصابة اثنين منهم بالغة.
منذ تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979 ، اندلعت حرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. ليست حربا بالمعنى الحرفي للكلمة ولم يعلن عنها رسميا أبدا. ومع ذلك، لم يحدث أي تقارب حقيقي حتى الآن بين الدول الثلاث.
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