صوت جيل الشباب

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موسيقاها تضرب على وتر حسّاس لدى الكثيرين من الجيل الشاب في بلدها. تتناول مغنية الراب الإسرائيلية نوغا إيريز في أغانيها واقع حياتها وصراعات الأجيال، والصراع بين إسرائيل وفلسطين ـ فنّانة واثقة من نفسها وصادقة.
"إنها مسؤوليتنا أن نرفع أصواتنا ضد معاداة السامية والكراهية والتحريض"، كلمات واضحة اختارتها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لنصب ياد فاشيم التذكاري في إسرائيل مشيرة إلى مسؤولية خاصة تقع على الشباب.
خلال زيارتها الأولى إلى إسرائيل منذ توليها منصبها الحالي، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وتناولت موضوع حقوق الإنسان وشددت على المسؤولية التاريخية لألمانيا عن أمن إسرائيل.
طفت هتافات وأصوات معادية للسامية خلال تظاهرات في ألمانيا ضد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. كثير من المسلمين في ألمانيا يرفضون مثل هذه الأصوات. إذ أن البعض لا يفرق بين توجيه النقد لسياسة إسرائيل ورفع شعارات معادية لليهود.
أصبح استخدام الطائرات المسيرة على نطاق واسع خطرا يهدد استقرار المجتمعات ويثير قلق المنظمات الحقوقية. ويكمن الخطر الآخر في قدرة المنظمات الإرهابية على حيازة هذه الطائرات.
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