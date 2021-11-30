صوت بدون صورة! ـ خبيرة تنصح بترشيد اجتماعات تقنية الفيديو

إذا ما انتابك يوما ما الشعور بأن زملاءك لم يعدوا منتبهين في الاجتماعات التي تجرى بتقنية الفيديو عبر الانترنت فربما يكونوا مثقلين بالمهام. فالاجتماعات بتقنية الفيديو يمكن أن تكون مرهقة للأشخاص في منازلهم، فيتلعثمون بين الفينة والأخرى وهم يرون وجوههم أمامهم على الشاشة، ناهيك عن كل المعلومات التي يجب أن يستمعوا لها.

وفي حين أن مهاراتنا للتعامل مع اجتماعات تطبيق "زووم" والاتيكيت الخاص به قد تكون تحسنت منذ بداية جائحة كورونا، إلا أن هذه الجلسات عبر الإنترنت لم تصبح أقل إجهادا.

ولا يبدو أن الإجهاد الخاص بزووم سوف يزول. ومازالت الكثير من الشركات في مختلف أنحاء العالم تسمح للموظفين بأن يعملوا عن بعد، حتى مع تراجع معدلات الإصابة وارتفاع معدلات التطعيم وبالتالي أصبحت مساحات المكاتب آمنة أكثر مما كانت عليه عند بداية الجائحة.

غير أن خبراء يعتقدون أن الاجتماعات بتقنية الفيديو ليست دائما أفضل خيار لفريق غير متواجد في نفس المكان للتواصل والانخراط في مناقشات، خصوصا إذا كنت تريد أن يبقى الأشخاص مركزين لفترة زمنية طويلة.

يعتقد خبراء أن الاجتماعات بتقنية الفيديو ليست دائما أفضل خيار ت، خصوصا إذا كنت تريد أن يبقى الأشخاص مركزين لفترة زمنية طويلة.

وتقول نورا غراسيلي، وهي مديرة برامج ومدربة على مناصب القيادة في الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا، وهي جامعة خاصة في برلين، إنه يجب الاختيار بين التواصل الصوتي والفيديو كل مرة. وتوضح غراسيلي "توصيتي هي فحص ما إذا كانت القناة الصوتية غير كافية أيضا". وتعتقد غراسيلي أن لقاءات الفيديو يجب ألا تكون الخيار الأساسي عندما يحتاج الفريق لمناقشة شيء ما.

وتضيف مديرة البرامج والمدربة "إذا ما كنتم تتحدثون مع بعضكم بدون رؤية صورة بعضكم البعض في الفيديو فهذا سوف يساعد على الاسترخاء". وعلى كل حال، يمكن أن يكون من الصعب الاسترخاء في حال كنت قلقا بشأن ما إذا كانت طلتك جيدة.

وقيام زووم بوضع صورتك أمامك في الفيديو يجعل من الصعب عليك التركيز على ما يقال. وتكون الأمور مختلفة عندما يكون كل ما عليك هو الاستماع فقط. وتقول غراسيلي "تصبح المعلومات التي نعالجها أقل تعقيدا". وفي نفس الوقت تجعل الاجتماعات "الصوتية فقط" أو حتى المكالمات الهاتفية القديمة الجميلة الجميع متيقظين لأنه يكون على المرء التركيز أكثر على ما يقال.

طبعا هذا ناهيك عن المواقف المحرجة التي قد يتعرض لها الشخص الذي يعمل من المنزل في حالة كانت الكاميرا مفتوحة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)