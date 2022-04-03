صوت الذكاء

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ليودميلا أوليتسكايا واحدة من أهم الأصوات الأدبية في روسيا. وهي ناقدة شجاعة للنظام الروسي. منذ منتصف مارس وهي تعيش في المنفى ببرلين، وترى أن الحرب قادرة على تسميم العلاقات الأوكرانية الروسية لعقود قادمة.
التكرار والاهتمام الأمريكي بشأن هجوم روسي "وشيك" على أوكرانيا يثيران تساؤلات عن غاية واشنطن من نشر معلومات "سرية" حول روسيا. ويرى خبراء أن واشنطن تتبع "استراتيجية مكبر الصوت" و"الشفافية" كأدوات جديدة في "حربها" مع موسكو.
غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.
حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.
مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا انتشرت أخبار بعضها كاذب وبعضها غير دقيق عن مجريات الحرب والموقف على الأرض. تحقق فريق DW من بعضها وأكد كذبها. لكن ماذا يمكن أن يفعل المستخدم العادي غير المتخصص تجاه هذا السيل من الأخبار؟
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