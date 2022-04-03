 صوت الذكاء | واحة الثقافة | DW | 10.04.2022

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واحة الثقافة

صوت الذكاء

ليودميلا أوليتسكايا واحدة من أهم الأصوات الأدبية في روسيا. وهي ناقدة شجاعة للنظام الروسي. منذ منتصف مارس وهي تعيش في المنفى ببرلين، وترى أن الحرب قادرة على تسميم العلاقات الأوكرانية الروسية لعقود قادمة.

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Detail eines Reliefs auf einem der Marmorsarkophage auf dem Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park, aufgenommen am 06.07.2014. Die Sarkophage behandeln die Themen Angriff der Deutschen, Leiden in der Sowjetunion, Opfer und Verzicht des sowjetischen Volkes und Unterstützung der Armee, Heldenhafte Armee, Heldenhafter Kampf der Armee, Opfer und Leiden der Armee, Sieg und Heldentod. Das Treptower Ehrenmal ist eine von der Roten Armee nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Auftrag gegebene Anlage, mit der seit Fertigstellung im Jahr 1949 die im Kampf um Berlin gefallenen Rotarmisten geehrt werden. Seit 1995 findet jährlich zum Tag des Sieges am 9. Mai eine Gedenkkundgebung statt, die an das Ende der Naziherrschaft erinnert. Einer Sichtachse entlang öffnet sich die Anlage mit zwei stilisierten Flaggen aus Granit mit je einem knieenden, bewaffneten Soldaten davor. Eine Treppe tiefer folgt das Gräberfeld mit Sarkophagen links und rechts der Felder. Auf den Längsseiten der Marmorsarkophage wird die Geschichte des Großen Vaterländischen Kriegs in Reliefs dargestellt, auf den Schmalseiten sind Zitate Josef Stalins zu lesen. Endpunkt der Anlage ist eine Statue des des Künstlers Jewgeni Wutschetitsch, die einen Schwert tragenden Soldaten mit einem Kind auf dem Arm darstellt, der gleichzeitig ein Hakenkreuz zertritt. Im Inneren des Sockels, der die Statue trägt, befindet sich ein Mosaik. Foto: Matthias Tödt

صديق الأمس عدو اليوم 03.04.2022

18.10.2020 MINSK, BELARUS - OCTOBER 18, 2020: Opposition supporters with red and white flags take part in an unauthorised march in Partizansky Prospekt Street. The message on the sign reads: University students are heroes of Belarus . Since the official results of the 2020 Belarusian presidential election results were announced on 9 August, mass protests by opposition activists and supporters have been taking place in cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EB4D6

قاوموا! 03.04.2022

People attend a rally marking the 8th anniversary of the beginning of the Ukrainian pro-European Union (EU) mass demonstrations, in Kyiv, Ukraine November 21, 2021. REUTERS/Valentyn Ogirenko

النضال من أجل الاستقلال الثقافي 03.04.2022

السينما تستشرف المستقبل

السينما تستشرف المستقبل 03.04.2022

المزيد واحة الثقافة

Bild Elvira Sastre Die spanische Schriftstellerin/ Poetry Slammerin/ Poetin Elvira Sastre © Getty Images

الحب في زمن الحرب 10.04.2022

Bild Splinters Filmstill aus dem Dokfilm HEIMWEH – EINE KINDHEIT ZWISCHEN DEN FRONTEN Regie: Simon Lereng Wilmont © Final Cut for Real & MDR/ Arte (2021) Frei ausschließlich für aktuelle Berichterstattun

أطفال بلا وطن 10.04.2022

Bild CharkiwMusic2 Charkiw Musikfestival 2022 Frei ausschließlich für aktuelle Berichterstattung

حفل موسيقي في مخبأ تحت الأرض 10.04.2022

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واحة الثقافة - في الحرب: النجاة ومواصلة الحياة 10.04.2022

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