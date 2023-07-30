صواريخ روسية تسقط وتصيب مبنيين سكنيين ومقتل خمسة أشخاص

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
صاروخان روسيان يسقطان على مبنى سكني وآخر جامعي في مدينة كريفيريه ويؤديان لمقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات. زيلينسكي يلمح إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن هجمات طالت العاصمة الروسية موسكو.
عاد اسم مدينة جدة للظهور مجددا. فبعد استضافتها لمحادثات حول السودان، ذكر تقرير صحفي أن المدينة السعودية ستستضيف جولة محادثات بشأن أوكرانيا مطلع شهر أغسطس لن تشارك فيها روسيا. السعودية لم تؤكد أو تنفي استضافتها للمحادثات.
سافر عشرات المتطرفين من ألمانيا إلى جبهات القتال منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار منها.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعماء الأفارقة إن موسكو تحترم اقتراحهم للسلام مع أوكرانيا وتدرسه بعناية، مضيفاً أن بلاده ستزيد امدادات الحبوب لأفريقيا وشطبت ديوناً بقيمة 23 مليار دولار على دول القارة.
على هامش القمة الروسية - الإفريقية، أكد الرئيس الروسي توقيع اتفاقات للتعاون العسكري مع أكثر من 40 دولة إفريقية، فيما ألح زعماء أفارقة على بوتين كي يمضي قدما في خطتهم للسلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول