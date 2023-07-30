 صواريخ روسية تسقط وتصيب مبنيين سكنيين ومقتل خمسة أشخاص | DW الأخبار | DW | 31.07.2023

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DW الأخبار

صواريخ روسية تسقط وتصيب مبنيين سكنيين ومقتل خمسة أشخاص

صاروخان روسيان يسقطان على مبنى سكني وآخر جامعي في مدينة كريفيريه ويؤديان لمقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات. زيلينسكي يلمح إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن هجمات طالت العاصمة الروسية موسكو.

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