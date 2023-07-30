صواريخ روسية تسقط وتصيب مبنيين سكنيين ومقتل خمسة أشخاص

تقرير: متطرفون غادروا ألمانيا للقتال إلى جانب روسيا وأوكرانيا

سافر عشرات المتطرفين من ألمانيا إلى جبهات القتال منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار منها.