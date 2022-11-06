صواريخ تضرب عدة مدن أوكرانية وتودي بحياة شخصين على الأقل

إيران تقر بتسليم روسيا طائرات مسيرة "قبل حرب أوكرانيا"

بعد جدل واسع حول استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا، أقرت طهران لأول مرة بتسليم موسكو "عددًا صغيرًا" من المُسيّرات، مؤكدة أن ذلك كان "قبل حرب أوكرانيا"، وأنها "لن تظل غير مبالية" إذا ثبت استخدامها في الحرب.