 صواريخ تضرب عدة مدن أوكرانية وتودي بحياة شخصين على الأقل | DW الأخبار | DW | 16.11.2022

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DW الأخبار

صواريخ تضرب عدة مدن أوكرانية وتودي بحياة شخصين على الأقل

ضربات جوية روسية على عدة مدن روسية تقتل شخصين على الأقل وتضرب النبية التحتية للطاقة

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