صواريخ تضرب عدة مدن أوكرانية وتودي بحياة شخصين على الأقل

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ضربات جوية روسية على عدة مدن روسية تقتل شخصين على الأقل وتضرب النبية التحتية للطاقة
ذكرت مصادر رسمية أوكرانية أن كييف ومدن أوكرانية عدة تعرضت لعشرات الصواريخ الروسية التي أصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة ما أدى لانقطاع التيار عن سبعة ملايين منزل. وتقارير عن سقوط صواريخ روسية داخل بولندا.
رغم ترجيح فرضية أن يكون الصاروخ الذي سقط على بولندا وأسفر عن مقتل شخصين مصدره الجانب الأوكراني، حمل الناتو وألمانيا روسيا "المسؤولية النهائية" عن الهجوم بسبب "حربها غير الشرعية على أوكرانيا".
تسلّمت أوكرانيا أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية لصد القصف الروسي الكثيف الذي استهدف المدن والبنى التحتية الحيوية وتسبّب في انقطاع المياه والكهرباء. وكانت كييف قد طلبت بإنشاء "درع" قادر على حماية البنى التحتية الحيوية.
بعد جدل واسع حول استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا، أقرت طهران لأول مرة بتسليم موسكو "عددًا صغيرًا" من المُسيّرات، مؤكدة أن ذلك كان "قبل حرب أوكرانيا"، وأنها "لن تظل غير مبالية" إذا ثبت استخدامها في الحرب.
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