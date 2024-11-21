صواريخ بعيدة المدى.. تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستخدام أسلحة بعيدة المدى غير مسبوقة. موسكو أعلنت إسقاط صواريخ بريطانية أطلقتها كييف، بينما اتهمت الأخيرة روسيا بشن هجوم بصاروخ باليستي عابر للقارات لأول مرة منذ بداية الحرب.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس (21 نوفمبر/ تشرين الثاني)، إسقاط صاروخين من نوع "ستورم شادو" بريطاني الصنع أطلقتهما أوكرانيا باتجاه الأراضي الروسية .

ولم تقدم موسكو تفاصيل حول مكان أو توقيت إسقاط الصواريخ، إلا أن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن كييف استخدمت هذه الصواريخ طويلة المدى لأول مرة بعد حصولها على موافقة من لندن.

في المقابل، أفاد الجيش الأوكراني أن روسيا استهدفت مدينة دنيبرو خلال الليل بصاروخ باليستي عابر للقارات، في أول استخدام لهذا النوع من الصواريخ منذ اندلاع الحرب في 2022.

وأوضح بيان لسلاح الجو الأوكراني أن الصاروخ أُطلق من منطقة أستراخان الروسية، مشيرًا إلى أن الهجوم شمل عدة أنواع من الصواريخ استهدفت منشآت حيوية في المدينة. وقال سلاح الجو إن وحداته أسقطت ستة صواريخ من دون توضيح ما إذا كان الصاروخ البالستي قد أُسقط أيضا.

وأكد مصدر أوكراني لوكالة فرانس برس أن الصاروخ لم يكن مزودًا برأس نووي، لكنه يحمل قدرة على نقل رؤوس تقليدية أو نووية لمسافات بعيدة تصل إلى آلاف الكيلومترات مضيفا أنه أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ الغزو عام 2022.

على الجانب الروسي، رفض الكرملين التعليق على الاتهامات الأوكرانية، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ليس لدي ما أضيفه بهذا الشأن".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن إطلاق هذا الصاروخ "يشكل تصعيدا واضحا" من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإطلاق هذا الصاروخ، إذا تأكد، هو أحدث مؤشر على التوتر الآخذ في التصاعد بسرعة في الحرب الدائرة منذ نحو 33 شهرا بعد أن أطلقت أوكرانيا

صواريخ أمريكية وبريطانية الصنع على أهداف داخل روسيا هذا الأسبوع رغم تحذيرات موسكو من أنها ستعتبر ذلك تصعيدا كبيرا.

وقال خبراء أمنيون إن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، إذا تأكد، سيكون الاستخدام العسكري الأول لهذا النوع من الأسلحة الاستراتيجية المصممة لحمل رؤوس نووية والتي تشكل جزءا مهما من الردع النووي الروسي.

والثلاثاء الماضي (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، أعلنت روسيا أن أوكرانيا أطلقت صواريخ أمريكية بعيدة المدى على أراضيها في هجوم يعد الأول من نوعه منذ بدء الحرب قبل ألف يوم، وهددت موسكو مجدداً باستخدام أسلحة نووية رداً على ذلك. وأكد مسؤول أوكراني لفرانس برس أن أوكرانيا استهدفت روسيا بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية. كما أكد الخبر مسؤول أمريكي لرويترز. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الضربات الأوكرانية على روسيا بصواريخ بعيدة المدى تشكل "مرحلة جديدة" في النزاع، متوعداً

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، د ب ا)