 ″صنع في كوبا″.. لقاح جديد ضد فيروس كورونا؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.08.2020

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علوم وتكنولوجيا

"صنع في كوبا".. لقاح جديد ضد فيروس كورونا؟

تتمتع كوبا بخبرة كبيرة في مجال اللقاحات وتطويرها، وهي تعكف حاليا على إنتاج وتطوير لقاح خاص بها لمكافحة فيروس كورونا. في الوقت نفسه تسعى روسيا لإنتاج لقاحها الخاص الذي أعلنت عنه، في الجزيرة الكاريبية.

Kuba I Havana I Coronavirus (picture-alliance/AP/R. Espinosa)

إلى حد الآن تمكنت كوبا من السيطرة على وباء كورونا. لكن منذ أيام تعلن الدولة الكاريبية عن أعداد إصابات متزايدة. والحكومة فرضت بالتالي منذ الأسبوع الماضي حجرا صحيا جديدا على العاصمة هافانا حيث تم إغلاق المطاعم والحانات وألغيت حركة النقل العام وأُغلقت الشواطئ. والخروج من هذا المأزق سيتأتى من خلال طرح لقاح فعال ضد سارس كوف 2. لكن متى سيصبح هذا اللقاح متوفرا؟ هذا ما يسأله أيضا الناس في كوبا.

بالطبع تقوم عدة دول ببحوث لتطوير لقاح ضد كورونا مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا، كما قال رئيس الأخصائيين في الأوبئة في كوبا، الدكتور فرانسيسكو دوران أثناء مؤتمره الصحفي المنقول مباشرة يوميا. بدوره كتب إدواردو مارتنيس، رئيس شركة التكنولوجيا الحيوية، عبر تويتر قائلا: "التوصل إلى لقاح فعال ضد كوفيد 19 له أولوية لدينا. واليوم نرى في معهد فينلاي كيف تحصل تطورات سريعة وثابتة في هذا المشروع".

فيروس كورونا أجبر الناس على إغلاق المحلات

فيروس كورونا أجبر الناس على إغلاق المحلات

كوبا لها تجربة كثيرة مع تطوير اللقاحات وإنتاجها

ومعهد فينلاي هو مركز علوم حكومي في هافانا يهتم بالبحوث وتطوير اللقاحات. وهناك يعمل علماء كوبيون حاليا على تطوير أربعة لقاحات ممكنة، بينها لقاح قطع أشواطا في محاولات الاختبار، كما يفيد الإعلام الحكومي. و"نظرا لوباء كورونا لدينا أولويتان: القدرة على الاختبار السريع والمكثف يمَكن من مراقبة وبائية، وتطوير لقاحات خاصة تساهم في مكافحة المرض في بلدنا"، كما أعلن الدكتور رولاندو بيريس، أحد أبرز الوجوه العلمية في كوبا ضمن برنامج خاص في التلفزة الكوبية، بيد أنه لم يدخل في التفاصيل.

مختارات

والحكومة الكوبية تركز على "لقاحات على أساس جزيئات تشبه الفيروس لها فوائد بالنظر إلى القدرة على تقوية وتنشيط نظام المناعة" وتقوية البحوث الكوبية على اللقاحات، كما أوضح الدكتور خيراردو غيلن، من بينها اللقاحات عبر الأنف. وكمثال ذكر لقاحا مطورا في كوبا ضد الالتهاب الكبدي "فئة ب"، كان الأول من نوعه في العالم ضد مرض مزمن يُأخذ عبر الأنف. "وبما أننا نتحدث الآن عن مرض الجهاز التنفسي، نعتقد أن قاعدة للتحصين عبر النسيج المخاطي سيكون لها تأثير أكبر على التوصل لرد فعل فعال وعملي ضد هذا الفيروس". وحسب الدكتور غيلن توجد مشاريع بحوث مشتركة مع الاتحاد الأوروبي والصين.

وبعكس الكثير من البلدان النامية الأخرى، فإن كوبا تتوفر على مجال قوي في التكنولوجيا الحيوية ومختبرات ذاتية. وتجربة التكنولوجيا الحيوية الكوبية في تطوير لقاحات هي نافعة لتطوير لقاحات ضد سارس كوف 2، وتجعل البلاد جذابة لمشاريع مشتركة. "كوبا تنتج نحو ثمانين في المائة من اللقاحات التي تُستخدم في إطار برنامج التحصين الوطني. وهذه هي قدرة البلاد على إنتاج لقاحات. وهناك معهد فينلاي وهناك مجال كبير للابتكارات التقنية"، كما يقول مدير كوبا لمنظمة الصحة الأمريكية (PAHO)، خوسي مويا.

"يجب أن نبقى واقعيين"

وتفيد تقارير أن كوبا تنتمي للبلدان التي يمكن لها إنتاج لقاح سبوتنيك الذي طوره علماء روس. والإعلان عن اللقاح الروسي الأسبوع الماضي أثار الانتباه وقوبل بكثير من الشك والانتقاد لأنه من أجل الترخيص يجب تجاوز المرحلة 3 في الاختبار السريري. ولا يمكن توقع أن تتجاوز كوبا خطوات في الترخيص، فهافانا تلتزم في العادة بشكل صارم بقواعد منظمة الصحة العالمية.

وضع الكمامة الوسيلة الحالية الوحيدة للحماية من العدوى

وضع الكمامة الوسيلة الحالية الوحيدة للحماية من العدوى

" كوبا تتوفر على قدرات عالية لإنتاج لقاحات. نحن نناقش انطلاق الإنتاج مع عدة شركات كوبية. نعتقد أن كوبا ستكون من أهم المراكز لإنتاج اللقاح"، كما يفيد كيريل دميترييف، مدير الصندوق الحكومي الروسي الذي مول مشروع اللقاح الروسي في مؤتمر عبر الفيديو. وحسب دميترييف يمكن لإنتاج اللقاح الروسي أن يبدأ في نوفمبر المقبل في كوبا، "إذا كان هناك تعاون جيد مع الحكومة الكوبية والشركات". لكن يجب توضيح بعض التفاصيل.

وبالرغم من الإعلان عن لقاح روسي وجميع التطورات الحاصلة في البحوث لن يكون هناك لقاح في متناول اليد بسرعة وبشكل مكثف، كما حذر رئيس الأخصائيين في الأوبئة في كوبا فرانسيسكو دوران. "يجب أن نبقى واقعيين" والحماية الفعالة الحالية من العدوى هي "استخدام الكمامة والالتزام بقواعد النظافة والتباعد".

أندرياس كنوبلوخ/ م.أ.م

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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