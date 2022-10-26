 صنع في ألمانيا - هل سيتغير كل شيء؟ | صنع في ألمانيا | DW | 26.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - هل سيتغير كل شيء؟

هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع، وهل تحول الطاقة في الولايات المتحدة سينجح، وأين ذهب العمال المهرة؟ ولكن: لا يزال ممكنا تحقيق نجاحات كبيرة بالأفكار الجيدة.

المزيد من المركز الإعلامي

هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع؟

هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع؟ 26.10.2022

C&A

جينز من ألمانيا 19.10.2022

Green

داكوتا الشمالية تتحول للطاقة المتجددة 19.10.2022

Batterie

بطاريات تخزين أقوى 19.10.2022

المزيد صنع في ألمانيا

موسيقى الهيفي ميتال في المخبز

موسيقى الهيفي ميتال في المخبز 26.10.2022

تسويق المنتجات الزراعية في إندونيسيا

تسويق المنتجات الزراعية في إندونيسيا 26.10.2022

أين ذهب العمال المهرة؟

أين ذهب العمال المهرة؟ 26.10.2022

هل سينجح تحول الطاقة في الولايات المتحدة

هل سينجح تحول الطاقة في الولايات المتحدة 26.10.2022

اقرأ أيضا

ARCHIV - 19.06.2015, München: Ein Flüchtling arbeitet in einer Lernwerkstatt an einem Werkstück. (zu dpa «Statistisches Bundesamt veröffentlicht Zahlen des Jahres 2018 zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse») Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تحليل: الحكومة الألمانية القادمة وحقيقة الترحيب بالهجرة المُنظمة 29.11.2021

على نحو مفاجئ أكد اتفاق الائتلاف الحكومي القادم في ألمانيا بزعامة أولاف شولتس على فتح الباب واسعا أمام المهاجرين إلى ألمانيا عبر الطرق الشرعية. ما خلفيات ذلك، وهل يتم تجاوز مشكلة النقص في العمالة المتخصصة عبر ذلك؟

27.02.2019, USA, New York: Die deutsche Flagge weht vor dem UN-Hauptquartier. (zu dpa «Jumelage» im UN-Sicherheitsrat:  Deutsch-französischer Doppel-Vorsitz am 28.02.2019) Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

السياسة الخارجية في البرامج الانتخابية للأحزاب الألمانية 31.08.2021

ماذا تقول الأحزاب الألمانية، في برامجها وحملاتها للانتخابات التشريعية القادمة بشأن السياسة الخارجية والقضايا الدولية، ولا سيما المناخ والهجرة واللجوء والدفاع؟ فيما يلي نلقي نظرة على أهم ما جاء في برامج هذه الأحزاب.