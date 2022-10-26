صنع في ألمانيا - هل سيتغير كل شيء؟

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هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع، وهل تحول الطاقة في الولايات المتحدة سينجح، وأين ذهب العمال المهرة؟ ولكن: لا يزال ممكنا تحقيق نجاحات كبيرة بالأفكار الجيدة.
على نحو مفاجئ أكد اتفاق الائتلاف الحكومي القادم في ألمانيا بزعامة أولاف شولتس على فتح الباب واسعا أمام المهاجرين إلى ألمانيا عبر الطرق الشرعية. ما خلفيات ذلك، وهل يتم تجاوز مشكلة النقص في العمالة المتخصصة عبر ذلك؟
ماذا تقول الأحزاب الألمانية، في برامجها وحملاتها للانتخابات التشريعية القادمة بشأن السياسة الخارجية والقضايا الدولية، ولا سيما المناخ والهجرة واللجوء والدفاع؟ فيما يلي نلقي نظرة على أهم ما جاء في برامج هذه الأحزاب.
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