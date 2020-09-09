 ″صنع في ألمانيا″ ـ شركة ″بيونتيك″ تسابق الزمن لطرح أول لقاح ضد كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.11.2020

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سياسة واقتصاد

"صنع في ألمانيا" ـ شركة "بيونتيك" تسابق الزمن لطرح أول لقاح ضد كورونا

أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أنهما على وشك الحصول على تصريح لاستخدام لقاح لفيروس كورونا الذي ينتظره ملايين الناس حول العالم. الفضل في ذلك يعود لزوجين من أصل تركي هما أوغور شاهين وأوزلم تورجي.

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"لايت سبيد"   هو اسم المشروع الذي أطلقته شركة بيونتيك الألمانية في منتصف كانون الثاني/ يناير لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا. وعادةً ما يستغرق تطوير اللقاحات من 8 إلى 10 سنوات، غير أن الأمر هنا سيكون قد استغرق من الباحثين في مدينة ماينز الألمانية حوالي سنة تقريباً فقط.

في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تخطط شركة "بيونتيك" وشريكتها الأمريكية فايزر للتقدم بطلب للحصول على تصريح طارئ في الولايات المتحدة. وأشارت البيانات الصادرة عن شركات الأدوية يوم الاثنين (9 تشرين الثاني/نوفمبر) إلى أن اللقاح فعال بنسبة 90 في المائة في تكوين مناعة ضد فيروس كورونا. إذا استمرت هذه النتائج، فسيضع هذا الأمر الشركتين في مقدمة السباق للوصول إلى لقاح ضد هذا الفيروس.

وقد بدأت الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بدراسة الموافقة على لقاح الفيروس التاجي من بيونتيك وفايزر في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر. ويتم اختبار اللقاح حالياً في دراسة شملت عشرات الآلاف من المشاركين ومن أجل تسريع العملية تتم مراجعة النتائج المؤقتة باستمرار حتى تكون هناك نتائج كافية لاتخاذ قرار بشأن الموافقة.

علاج السرطان بمساعدة جهاز المناعة

هناك شخصان رئيسيان وراء شركة التكنولوجيا الحيوية "بيونتيك" هما أوغور شاهين وأوزلم تورجي. في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، عندما كان فيروس كورونا مستشرياً في الصين ولم يكن القلق الشديد من الوباء قد وصل ألمانيا بعد، استجاب الطبيبان الزوجان شاهين وتورجي وركزا أبحاثهما على لقاح ضد الفيروس التاجي. بعد ثلاثة أشهر، كان لديهم أول لقاح مرشح في التطوير السريري.

حتى الآن، ركز الباحثان على مكافحة السرطان. ويختلف نهجهما اختلافاً كبيراً عن علاج السرطان التقليدي. يعتقد الطبيبان أن مرض السرطان لدى مريضان لا يتشابه بالطفرة الجينية للخلايا السرطانية، فلا ينبغي معالجة مرضى السرطان بشكل موحد بالجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. بدلاً من ذلك، يحتاج كل مريض إلى علاج خاص به.

ولذلك، يستخدم شاهين وتورجي حقيقة أن جسم الإنسان يمكن أن يساعد نفسه في كثير من الأحيان في حالة هجوم البكتيريا أو الفيروسات. والهدف من ذلك هو تطوير علاج مناعي يحفز آليات الشفاء الذاتي ويرسل "شرطة الجسم" للقضاء على الأورام الخبيثة.

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ولد شاهين في تركيا، وكان عمره 4 سنوات عندما انتقل هو ووالدته إلى كولونيا للانضمام إلى والده، الذي كان يعمل في شركة فورد. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، درس الطب في جامعة كولونيا. قال شاهين، البالغ من العمر 54 عاماً: "كنت مهتماً بالعلاج المناعي". وأضاف أنه مهتم بكيفية عمل جهاز المناعة وكيف يمكن تدريبه على تحديد الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

كان شاهين يعمل في مختبر عندما كان في العشرين من عمره، وقال: "كانت لدينا محاضرات طوال اليوم حتى الساعة 4 مساءً،" وبينما كان زملائي الطلاب يعودون إلى المنزل، اعتدت التوجه إلى المختبر للعمل، عادةً حتى الساعة 9 أو 10 مساءً ، أحياناً أخرى حتى الرابعة صباحاً". عندما ينتهي، كان يركب دراجته إلى المنزل.

في عام 1992، أنهى شاهين دراسته الطبية وعمل كطبيب في الطب الباطني وأمراض الدم والأورام في جامعة كولونيا لعدة سنوات قبل أن ينتقل إلى المركز الطبي بجامعة سارلاند، حيث التقى هناك بزوجته فيما أوزلم تورجي، طالبة الطب وابنة طبيب قدمت إلى ألمانيا من اسطنبول.

رعاية المرضى

أوزلم تورجي تعمل كمحاضرة في جامعة ماينز، وتعتبر رائدة في العلاج المناعي للسرطان. وتقول تورجي لموقع (فيسنشافتسيار. دي): "تأثرت كثيراً بوالدي الذي كان يعمل طبيبا، وحتى كفتاة صغيرة لم أستطع أن أتخيل نفسي في أي مهنة أخرى". وأضافت:  "كان والدي يمارس الطب في المنزل، وكنا نلعب بين المرضى عندما كنا أطفالاً. لم يكن هناك فصل صارم بين العمل والحياة في منزلنا."

تأثرت تورجي بعائلتها كثيراً بحسب ما قالته لموقع (إنوفاينيشن لاند دويتشلاند.دي)-  وهو موقع تديره وزارة التعليم والبحث-  قالت: "كان والدي طبيباً يهتم كثيراً بالمرضى". الأمر الذي طغى على شخصيتها في عملها كطبيبة، وقالت إن رعاية المريض هي محور اهتمامها، مثل والدها، أرادت مساعدة الناس. وفي البداية فكرت في أن تصبح راهبة، بحسب ما قالت للمجلة الألمانية (إيمبولس) في عام 2011 ، غير أنها قررت بعد ذلك أن تتخصص في الطب.

الزوجان العالمان أوغور شاهين وأوزلم تورجي

الزوجان العالمان أوغور شاهين وأوزلم تورجي

عندما تزوج الثنائي تورجي وشاهين في عام  2002، كان شاهين يعمل في المركز الطبي الجامعي بماينز. وحتى في يوم زفافهما أمضى شاهين بعض الوقت في المختبر - قبل وبعد ذهاب الزوجين إلى المكتب الرسمي لتسجيل الزواج.

في عام 2001 أسس الزوجان شركة لتطوير الأدوية باسم (Ganymed Pharmaceuticals) لتطوير أدوية علاج السرطان المناعي، ثم قاما ببيعها لشركة يابانية عام 2016 مقابل 422 مليون يورو.

وفي 2008 أسس الباحثان شركة جديدة، هي بيونتيك لتطوير أجسام "وحيدة النسيلة ضد السرطان". 

ولا يزال شاهين يركب دراجته للذهب إلى جامعة ماينز ليلقي محاضراته، حيث تواصل تورجي التدريس أيضاً

وقال أندرياس كون، أحد شركاء شاهين في بيونتيك في حفل توزيع جوائز "مؤسسة مصطفى" لعام 2019: "نادراً ما التقيت بأي شخص ذكي مثل السيد شاهين، فهو دائماً متقدم بخطوة على الناس". وأضاف كون: "السيد شاهين ألهمني منذ البداية"، "أعتقد أن من بين نقاط قوته أنه يتمكن من إثارة حماس الناس بشأن القضية". وقال كون إن الحجج العلمية لشاهين مقنعة وحماسته لعمله ملهمة.

اللقاح الأمل

يعمل حالياً أكثر من 1300 شخص من أكثر من 60 دولة في بيونتيك، وأكثر من نصفهم من النساء. في تشرين الأول/ أكتوبر، ظهرت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية لأول مرة في بورصة ناسداك الأمريكية لأسهم التكنولوجيا. ونمت الشركة بشكل مطرد من خلال عمليات الاستحواذ.

أخبرت تورجي موقع ابتكارات (لاند-دوتسلاند.دي اي)  أنها تقبل تلك الأشياء التي لا تستطيع تغييرها، غير أنها تحاول أيضاً "التركيز بعزم وشجاعة على الأشياء التي تقع في نطاق تأثيرنا، والتي غالباً ما تكون أكبر مما تعتقد في البداية".

التصميم والشجاعة هما من السمات التي أظهرها شاهين وتورجي بكل تأكيد خلال الوباء. وللتمكن من توفير جرعات اللقاح بسرعة للتوزيع التجاري في حالة الموافقة المحتملة على لقاح (BNT162) المرشح، فقد بدأوا في الاستثمار بشكل كبير في التوسع في القدرة الإنتاجية، وفقاً للتقرير السنوي الذي ذكر أيضأً أن بعض خطوط الإنتاج في مواقع الشركة في إيدار أوبرشتاين وماينز تعمل على مدار الساعة للبقاء ضمن الجدول الزمني، بحسب ما قاله شاهين في مقابلة مع محطة (ZDF) الألمانية.

سنوات من البحث يقطف ثمارها الآن أوغور شاهين وأوزلم تورجي. إذ يمتلك شاهين 18 في المائة من أسهم بيونتيك، ومع نجاح الشركة وجد نفسه فجأة بين أغنى 100 ألماني - على الورق على الأقل.

إنزا وريدا/ر.ض

 

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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ميركل تكشف أولويات تطعيم لقاح كورونا المرتقب

فيما أعلن معهد روبرت كوخ الألماني الأحد تسجيل 16017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد بألمانيا، أكدت المستشارة ميركل أن الأولوية في تطعيم اللقاحات ستكون للأطقم الصحية والطبية والمصنفين ضمن فئات الخطر.  

هل اقترب التصريح باستخدام لقاح ألماني ضد فيروس كورونا؟

تتوالى أخبار التجارب التي تقوم بها دول عديدة عبر العالم، لدراسة فعالية بعد اللقاحات ضد كورونا ومن بينها لقاح ألماني تتم تجربته في البرازيل. وتحقق شركة بيونتيك نتائج جيدة ما يعطي الأمل في الحصول على لقاح قبل نهاية العام!  

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