صنع في ألمانيا - عندما يعيد الاقتصاد اختراع نفسه

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هل من الممكن منع استغلال المهاجرين وتلوث البيئة في ألمرية؟ وهل ستنقذ الصين الاقتصاد الروسي؟ وما هي الفوائد البيئية لمزارع الرياح العائمة والفحم النباتي؟ وكيف يمكن بدأ صناعة جديدة؟
ماذا تعني السجالات المتجددة في الغرب وخارجه على إيقاع تطورات حرب أوكرانيا والأزمة مع الصين، حول سيناريو "نهاية الغرب". فهل هي مجرد صيحات فزع عابرة إزاء أزمات متتالية أم هي استشراف فكري لتحولات تاريخية عميقة؟
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
بعد 16 عاما من قيادة ميركل، تريد الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة شولتس نشر التفاؤل السياسي. لكن الغيوم السياسية العالمية وجائحة كورونا تحول دون ذلك. فما هي القضايا المنتظرة في العام الجديد 2022؟ وما رأي خبراء السياسة؟
يبدو أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختبارا صعبا لعلاقات الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بالحلفاء العرب، إذ كشفت ترددا وحذرا في مواقف دول عربية. فإلى أي حد يشكل ذلك تحوّلا في تحالفاتها الاستراتيجية؟
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