صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - عمل أقل، بيئة أفضل، فضاء نظيف

مزيد من وقت الفراغ عبر أسبوع عمل لا يتعدى 4 أيام، وتقبل متزايد لمزارع الرياح من خلال تقاسم الأرباح من قبل السكان المحليين، والليثيوم المحلي للبطاريات في السيارات الكهربائية، وكيف يمكن التخلص من النفايات الخطرة في الفضاء؟ مواضيعنا في صنع في ألمانيا.