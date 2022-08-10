 صنع في ألمانيا - على حساب الطبيعة والبيئة | صنع في ألمانيا | DW | 17.08.2022

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - على حساب الطبيعة والبيئة

تعتبر حماية الطبيعة والبيئة أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. لكن لا تزال هناك مشاكل كثيرة، مثل الأسمدة الزراعية التي تجد طريقها إلى البحر، والتي أصبحت الآن نادرة ومكلفة، والأضرار الناجمة عن استخراج المواد الخام من قاع البحر أو من مناجم الماس.

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