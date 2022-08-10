صنع في ألمانيا - على حساب الطبيعة والبيئة

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تعتبر حماية الطبيعة والبيئة أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. لكن لا تزال هناك مشاكل كثيرة، مثل الأسمدة الزراعية التي تجد طريقها إلى البحر، والتي أصبحت الآن نادرة ومكلفة، والأضرار الناجمة عن استخراج المواد الخام من قاع البحر أو من مناجم الماس.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
تعصف بأوروبا أزمة طاقة جراء خفض روسيا لإمداداتها من الغاز والنفط ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان التأهب لتزويد القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال، بيد أن قدرة أمريكا على توفير الغاز محدودة ولا تسد كل حاجة أوروبا.
الكهرباء والغاز والنفط، كل شيء يمكن أن يصبح أغلى بكثير في ألمانيا في شتاء عام 2022، وهناك مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية رغم نفي المستشار شولتس لذلك. كيف يتفاعل السياسيون مع القضية؟ وأين تكمن المخاوف بهذا الشأن؟
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، من جهته يهدد رئيس الكرملين، فلاديمير بوتين أيضاً بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. لكن ما هي الدول التي يمكن أن تسد الفجوة في أوروبا؟
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