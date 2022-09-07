صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - عقبات تحويل الاقتصاد

تمثّل إعادة توجيه الذات في المجال الشخصي تحدياً بالفعل. وفي عالم الأعمال يكون التحدّي أكبر. لكن السياسة أو تغير المناخ لا يتطلبان في كثير من الأحيان إعادة التفكير فحسب، بل يزيدان من صعوبة الأمر في نفس الوقت.