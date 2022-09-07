صنع في ألمانيا - عقبات تحويل الاقتصاد

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تمثّل إعادة توجيه الذات في المجال الشخصي تحدياً بالفعل. وفي عالم الأعمال يكون التحدّي أكبر. لكن السياسة أو تغير المناخ لا يتطلبان في كثير من الأحيان إعادة التفكير فحسب، بل يزيدان من صعوبة الأمر في نفس الوقت.
الخوف من حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا هيمن على مناقشات مؤتمر ميونيخ للأمن. لكن موضوع حماية المناخ وتأثير تغيراته على أمن الدول كان حاضرا أيضا، حيث كشف خبير كيف ساهمت تغيرات المناخ في اندلاع ثورات "الربيع العربي"!.
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