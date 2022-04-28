 صنع في ألمانيا - طرق تجارية جديدة | صنع في ألمانيا | DW | 04.05.2022

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - طرق تجارية جديدة

لا تعرف روسيا أين تذهب بنفطها. فأوروبا قللت وارداتها، وطريق الحرير الصيني انقطع بسبب حرب أوكرانيا، كما يتم التركيز أكثر على موضوع الإنصاف والاستدامة في إنتاج الملابس في بنغلاديش وفي نيويورك أيضا. طرق تجارية جديدة في الاقتصاد جراء الحرب.

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