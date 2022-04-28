صنع في ألمانيا - طرق تجارية جديدة

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لا تعرف روسيا أين تذهب بنفطها. فأوروبا قللت وارداتها، وطريق الحرير الصيني انقطع بسبب حرب أوكرانيا، كما يتم التركيز أكثر على موضوع الإنصاف والاستدامة في إنتاج الملابس في بنغلاديش وفي نيويورك أيضا. طرق تجارية جديدة في الاقتصاد جراء الحرب.
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية توسيع العقوبات المفروضة على روسيا، ومنها حظر استيراد النفط الروسي. كما يناقش المسؤولون زيادة المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد لأوكرانيا إلى إجمالي 1.5 مليار يورو.
أكدت الحكومة الإيرانية رفضها التخفيف التدريجي للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، مشددة على أنها تريد رفع كل العقوبات. ويجري البلدان محادثات غير مباشرة في فيينا على أمل الوصول إلى اتفاق خلال شهرين.
يبدو قيام كتلتين اقتصاديتين تتزعمان عالمنا واحدة في عهدة واشنطن والأخرى تقودها بكين أضحى مسألة وقت. السؤال هنا أين سيكون موقع الاتحاد الأوروبي من ذلك في وقت تبدو فيه فرصه ومقومات صعوده كقطب ثالث أفضل من أي وقت مضى؟
تبدو الصين في عجلة من أمرها لكسر هيمنة الدولار على مبادلاتها مع العالم الخارجي، ويبدو أن فرصها في النجاح أضحت أقوى على ضوء فشل إدارة ترامب في مواجهة تبعات أزمة كورونا، ماذا يعني ذلك للعملة الأوروبية والدول العربية؟
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