صنع في ألمانيا - طرق تجارية جديدة

تحليل: الصين تستعد للجم الدولار، أين اليورو والعرب من ذلك؟

تبدو الصين في عجلة من أمرها لكسر هيمنة الدولار على مبادلاتها مع العالم الخارجي، ويبدو أن فرصها في النجاح أضحت أقوى على ضوء فشل إدارة ترامب في مواجهة تبعات أزمة كورونا، ماذا يعني ذلك للعملة الأوروبية والدول العربية؟