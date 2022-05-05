 صنع في ألمانيا - حان وقت التغيير | صنع في ألمانيا | DW | 11.05.2022

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - حان وقت التغيير

يتطلب عصرنا تغييرات في كل مكان. فهل تستطيع ألمانيا بناء محطة غاز طبيعي مسال في وقت قياسي؟ وكيف يمكن التغلب على الأوليغارش الروس؟ وما ظروف العمل في رعاية المسنين؟ وما عواقب تشريع الماريغوانا في ألمانيا؟

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