صنع في ألمانيا - تداعيات الحرب في أوكرانيا

خلافات غربية حول حظر الطاقة الروسية..أوروبا تبحث بدائل للاستقلال

تدور نقاشات بين الأوروبيين والأمريكيين حول حظر واردات الطاقة الروسية وفرص توفير بدائل لها. وفيما أبدت ألمانيا تحفظها على حظر فوري، يرى خبراء أن تحقيق أوروبا للاستقلال في الطاقة ممكن لكن ليس في المستقبل القريب.