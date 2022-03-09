صنع في ألمانيا - تداعيات الحرب في أوكرانيا

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تداعيات الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا هائلة: على حياة الناس والاقتصاد أيضا. إنها حرب يتم خوضها بكل الوسائل: فهناك اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي من جهة، والعقوبات الغربية على روسيا من جهة أخرى.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني وتزداد معاناة المدنيين. وفيما بدأت بعض عمليات الإجلاء اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي باستهداف مستشفى أطفال في ماريوبول ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، حيث وصفته واشنطن بالـ"همجي".
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن أوروبا "تعمدت" استثناء إمدادات الطاقة الروسية من العقوبات لأن ذلك "سينعكس بشدة على اقتصاد الدول الأوروبية". ويستورد الاتحاد الأوروبي 40% من حاجاته من الغاز من روسيا.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرًا على "جميع واردات النفط والغاز من روسيا" في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. وتعتزم بريطانيا اتخاذ إجراء مماثل، فيما ترفض أوروبا الحظر حاليا.
تدور نقاشات بين الأوروبيين والأمريكيين حول حظر واردات الطاقة الروسية وفرص توفير بدائل لها. وفيما أبدت ألمانيا تحفظها على حظر فوري، يرى خبراء أن تحقيق أوروبا للاستقلال في الطاقة ممكن لكن ليس في المستقبل القريب.
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