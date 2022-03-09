 صنع في ألمانيا - تداعيات الحرب في أوكرانيا | صنع في ألمانيا | DW | 09.03.2022

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - تداعيات الحرب في أوكرانيا

تداعيات الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا هائلة: على حياة الناس والاقتصاد أيضا. إنها حرب يتم خوضها بكل الوسائل: فهناك اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي من جهة، والعقوبات الغربية على روسيا من جهة أخرى.

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