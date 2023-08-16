صنع في ألمانيا - تحول أخضر مع عقبات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
على كل شيء في الاقتصاد أن يكون أكثر رفقا بالبيئة. لكن هناك الكثير من الأمور المثيرة للجدل: كوقود الطائرات، وتوسيع شبكة الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة ومصانع المضخات الحرارية الألمانية في الخارج.
تسعى ألمانيا جاهدة إلى القضاء على بصمتها الكربونية بحلول عام 2045 عبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوسيع اعتماد الطاقات المتجددة ومنها الهيدروجين، الذي سيلعب دورا محوريا، فما هو دور إفريقيا في هذا الشأن؟
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون من شأنه أن يفرض الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في التدفئة. لكن لماذا أثار التشريع الذعر بين مالكي المنازل والعقارات؟
يواصل المستشار الألماني أولاف شولتس جولته في القارة الإفريقية بمحادثات سياسية في كينيا تركز على استخدام الطاقة المتجددة، وأيضاً على تسوية النزاعات الإقليمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية.
حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول