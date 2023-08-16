 صنع في ألمانيا - تحول أخضر مع عقبات | صنع في ألمانيا | DW | 23.08.2023

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - تحول أخضر مع عقبات

على كل شيء في الاقتصاد أن يكون أكثر رفقا بالبيئة. لكن هناك الكثير من الأمور المثيرة للجدل: كوقود الطائرات، وتوسيع شبكة الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة ومصانع المضخات الحرارية الألمانية في الخارج.

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