صنع في ألمانيا - تحديات الاقتصاد في ظل الحرب

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مع ازدياد وحشية حرب بوتين على أوكرانيا، ترتفع أصوات المطالبة بمقاطعة الغاز الروسي أكثر. فما رأي قطاع الصناعات الكيماوية؟ وهل تعتبر دول البلطيق قدوة في هذا ؟ أيضاً: ازدهار سوق لصور الأقمار الصناعية، وحاجة اللاجئين إلى الدعم.
يرى منتقدون أن غزو أوكرانيا أكبر دليل على عدم صحة سياسة "التغيير من خلال التجارة" التي اتبعتها ألمانيا مع روسيا. وأبرز من يقف خلفها، المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل. لكنها ليست وحدها، بل جيل كامل من الساسة الألمان.
ذكر تقرير صحفي أن ألمانيا لديها دلائل على تورط روسيا في قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية. ومنظمة العفو الدولية تعلن استنادا إلى شهادات أن المذبحة التي وقعت في بوتشا ليست الوحيدة، وكل الأدلة تشير إلى مزيد من جرائم الحرب.
يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، غير أن التكتل لايزال منقسمًا حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.
أصداء واسعة تبعت مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمتطوعين الأجانب من أجل الدفاع عن أوكرانيا، فكيف كانت الاستجابة الفعلية حتى الآن، وما تقييم الخبراء العسكريين لفوائد هذه الخطوة على الأرض؟
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