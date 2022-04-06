 صنع في ألمانيا - تحديات الاقتصاد في ظل الحرب | صنع في ألمانيا | DW | 13.04.2022

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - تحديات الاقتصاد في ظل الحرب

مع ازدياد وحشية حرب بوتين على أوكرانيا، ترتفع أصوات المطالبة بمقاطعة الغاز الروسي أكثر. فما رأي قطاع الصناعات الكيماوية؟ وهل تعتبر دول البلطيق قدوة في هذا ؟ أيضاً: ازدهار سوق لصور الأقمار الصناعية، وحاجة اللاجئين إلى الدعم.

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