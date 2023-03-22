صنع في ألمانيا - بنوك عملاقة ومنازل كبيرة جدا

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لماذا ينبغي إنقاذ البنوك الكبرى؟ ومتى تكون مهمة للاستقرار المالي؟ ولماذا حلم امتلاك منزل خاص مضر للبيئة؟ وكيف يمكن تدفئة المنازل بشكل أفضل وهل تعتبر البيوت الصغيرة بديلا؟
في أكبر صفقة اندماج في القطاع المصرفي الأوروبي منذ الأزمة المالية 2008، استحوذ يو بي اس، أكبر بنوك سويسرا، على كريدي سويس بدعم من الحكومة والمصرف المركزي. فهل يطمئن ذلك المودعين ويعيد الاستقرار لأسواق المال العالمية؟
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