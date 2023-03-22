صنع في ألمانيا - بنوك عملاقة ومنازل كبيرة جدا

"يو بي اس" يستحوذ على كريدي سويس .. هل يعود الهدوء للأسواق المالية؟

في أكبر صفقة اندماج في القطاع المصرفي الأوروبي منذ الأزمة المالية 2008، استحوذ يو بي اس، أكبر بنوك سويسرا، على كريدي سويس بدعم من الحكومة والمصرف المركزي. فهل يطمئن ذلك المودعين ويعيد الاستقرار لأسواق المال العالمية؟