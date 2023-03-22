 صنع في ألمانيا - بنوك عملاقة ومنازل كبيرة جدا | صنع في ألمانيا | DW | 29.03.2023

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - بنوك عملاقة ومنازل كبيرة جدا

لماذا ينبغي إنقاذ البنوك الكبرى؟ ومتى تكون مهمة للاستقرار المالي؟ ولماذا حلم امتلاك منزل خاص مضر للبيئة؟ وكيف يمكن تدفئة المنازل بشكل أفضل وهل تعتبر البيوت الصغيرة بديلا؟

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