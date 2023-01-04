 صنع في ألمانيا - المواد الخام والاستدامة | صنع في ألمانيا | DW | 11.01.2023

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - المواد الخام والاستدامة

هل من خطورة على اعتمادنا الكبير على المواد الخام وسلاسل التوريد؟ وهل يمكن توقع أزمات؟ وهل إعادة تدوير مواد البناء مفيدة للمناخ؟ من يمتلك براءات اختراع الطبيعة فعلاً وما مدى عدالة الملابس المصنوعة تقليديا؟

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