صنع في ألمانيا - المواد الخام والاستدامة

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هل من خطورة على اعتمادنا الكبير على المواد الخام وسلاسل التوريد؟ وهل يمكن توقع أزمات؟ وهل إعادة تدوير مواد البناء مفيدة للمناخ؟ من يمتلك براءات اختراع الطبيعة فعلاً وما مدى عدالة الملابس المصنوعة تقليديا؟
الطاقة هي الحياة، وهذا ما يشعر به الأوروبيون حاليًا بشكل مباشر. منذ زمن طويل تعتمد أوروبا على الفحم الحجري، وعلى واردات النفط والغاز من جميع أنحاء العالم. وهذه المصادر رهينة المصالح الجيوسياسية وتعد محركا للتغير المناخي.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
نقص إمدادات الغاز الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت ألمانيا إلى العمل على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بحوالي 15 في المائة وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
توقع معهد البحوث الاقتصادية الألماني "إيفو" هبوط أسعار الطاقة على المدى الطويل، معتبرا أن حرب أوكرانيا لم تغير بشكل جوهري من بنية إمدادات الطاقة في العالم.
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