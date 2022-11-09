صنع في ألمانيا - المناخ والبيئة - هل لا يزال بالإمكان إنقاذ الأرض؟

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هل لا يزال من الممكن إيقاف تغير المناخ؟ على الأقل يمكن أن نحاول. عبر تخزين ثاني أكسيد الكربون في الأرض أو إيجاد أشكال جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة. وعلينا أيضًا إيجاد حلول للقمامة الموجودة على كوكبنا.
رغم تحسن إجراءات حماية المناخ في العديد من بلدان العالم، إلا أن الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية، وفقا لمؤشر الأداء المناخي للعام الجاري.
يسرّع الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات حماية المناخ من خلال فرض ضريبة جديدة على الكربون تشمل واردات كثيرة من الخارج، وهو الأمر الذي قد يضر البلدان الفقيرة. هل يشكل هذا بداية تجارة عالمية مستدامة أم حمائية جديدة؟
توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.
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