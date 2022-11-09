 صنع في ألمانيا - المناخ والبيئة - هل لا يزال بالإمكان إنقاذ الأرض؟ | صنع في ألمانيا | DW | 16.11.2022

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - المناخ والبيئة - هل لا يزال بالإمكان إنقاذ الأرض؟

هل لا يزال من الممكن إيقاف تغير المناخ؟ على الأقل يمكن أن نحاول. عبر تخزين ثاني أكسيد الكربون في الأرض أو إيجاد أشكال جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة. وعلينا أيضًا إيجاد حلول للقمامة الموجودة على كوكبنا.

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