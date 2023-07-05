 صنع في ألمانيا - القيم في العمل | صنع في ألمانيا | DW | 12.07.2023

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - القيم في العمل

لماذا يجب على الشركات التي تستخدم دعايات لجذب زبائن من مجتمع الميم أن تتصدى لهجمات الجماعات اليمينية. وكيف تنقذ الطائرات المسيرة في رواندا الأرواح في حالات الطوارئ. والبول كمصدر لمادة الفوسفور القيمة. وصعود الهند كقوة اقتصادية.

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