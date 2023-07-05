صنع في ألمانيا - القيم في العمل

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لماذا يجب على الشركات التي تستخدم دعايات لجذب زبائن من مجتمع الميم أن تتصدى لهجمات الجماعات اليمينية. وكيف تنقذ الطائرات المسيرة في رواندا الأرواح في حالات الطوارئ. والبول كمصدر لمادة الفوسفور القيمة. وصعود الهند كقوة اقتصادية.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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