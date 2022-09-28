صنع في ألمانيا - الطاقة وأهميتها المتزايدة

هل تدفع أوروبا ضريبة "أحلام اليقظة" في أزمة الطاقة؟

تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.