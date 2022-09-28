 صنع في ألمانيا - الطاقة وأهميتها المتزايدة | صنع في ألمانيا | DW | 28.09.2022

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - الطاقة وأهميتها المتزايدة

أغلقت روسيا صنابير الطاقة إلى أوروبا ردًا على العقوبات الغربية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. هذا يرفع سعر الطاقة، ما يعزز الطلب نحو البحث عن بدائل في كثير من المجالات.

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