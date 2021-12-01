 صنع في ألمانيا - الحياد المناخي: هل هذا ممكن؟ | صنع في ألمانيا | DW | 01.12.2021

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - الحياد المناخي: هل هذا ممكن؟

ثاني أكسيد الكربون هو أحد الأسباب الرئيسية في التغير المناخي. لكن، هل يمكن أن تكون هناك شركات محايدة مناخياً؟ ما هي الفئة الاجتماعية الأكثر تلويثا للمناخ؟ وهل يمكن تقليل ثاني أكسيد الكربون أو حتى تحويله إلى منتجات؟

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