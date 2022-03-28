صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - الحرب في أوكرانيا ونقطة التحول

من المفارقات أن لندن منطقة جذب للعديد من الأوليغارشيين الروس. والآن تمت مصادرة بعض ممتلكاتهم. هنا حوار مع بيل براودر ، أحد المنتقدين لسياسة بوتين والذي يرى أن تأثير العقوبات ليس قويا بما يكفي.