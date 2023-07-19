 صنع في ألمانيا - التحول الأخضر إلى أين؟ | صنع في ألمانيا | DW | 19.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - التحول الأخضر إلى أين؟

تريد تشيلي تأميم إنتاج الليثيوم. فما الأهم: الربح أم البيئة؟ وأيضا: مضخة حرارية عملاقة لمياه البحر في الدنمارك ومستودع للهيدروجين في إسبانيا. وهل المنازل الصغيرة صديقة للبيئة حقا؟ ومن يبني منازل من طائرات قديمة؟

المزيد من المركز الإعلامي

تشيلي: استراتيجية لإنتاج الليثيوم

تشيلي: استراتيجية لإنتاج الليثيوم 19.07.2023

Made Sendung für den 11.07.2023 Made_India

اقتصاد الهند ينمو 12.07.2023

Made Sendung für den 11.07.2023 Made Pee

البول كمصدر للفوسفور 12.07.2023

Made Sendung für den 11.07.2023 Made Zipline

طائرات مسيرة تنقذ أرواحا في رواندا 12.07.2023

المزيد صنع في ألمانيا

منزل مصنوع من هيكل طائرة قديم

منزل مصنوع من هيكل طائرة قديم 19.07.2023

المنازل الصغيرة عصرية للغاية وحيث يمكن العيش على مساحة صغيرة وبأثاث وأشياء قليلة، لكن هل هي بيئية؟

المنزل الصغير - كل شيء أصغر وأفضل؟ 19.07.2023

إسبانيا: التحول من الفحم إلى الهيدروجين

إسبانيا: التحول من الفحم إلى الهيدروجين 19.07.2023

مضخات حرارية لمياه البحر الدنماركية

مضخات حرارية لمياه البحر الدنماركية 19.07.2023

اقرأ أيضا

ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit der Doku. Lithium Ionen Story Bildbeschreibungen: Stills aus Die Lithium Ionen Story Copyright: ©Autentic Dokumentation, Lithium-Ionen-Batterie, E-Mobilität, Akku, Intralogistik, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Recycling, Innovation Sendedatum 15.02.2023

قصة بطارية أيونات الليثيوم 27.01.2023

إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

12.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Krefeld: Leere Batterien sind in der Sortierung der Firma Accurec Recycling GmbH zu sehen. Foto: Ina Fassbender/dpa

لماذا عليك تفادي رمي البطاريات مع النفايات المنزلية؟ 23.01.2023

مواد كثيرة علينا الحرص الشديد عند التخلص منها. من بينها البطاريات، خصوصا بطاريات الحواسيب والهواتف والسيارات والساعات اليدوية.

01.09.2003 Blick auf den Schaufelradbagger, der zum Abbau von Phosphat bei Khouribga benötigt wird, aufgenommen im September 2003. Foto: Florian Breier

الكوبالت المستدام.. هل يصبح المغرب موردا كبيرا ومنافسا عالميا؟ 24.01.2023

نجح المغرب في توقيع عقود ضخمة مع شركتي بي أم دبليو ورينو لتوريد الكوبالت الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتطمح المملكة أن تصبح موردا مستداما بعد إكمال سلاسل إنتاج المعدن ومشاريع تدوير البطاريات القديمة.

Delta Air Lines Airbus A330-300 aircraft as seen flying over wind turbines while departing from Amsterdam Schiphol Airport AMS EHAM. The wide body A330 airplane has the registration N801NW. The commercial jet is taking off and flying to Seattle SEA, USA as flight DL143. Delta Airlines is the second-largest airline carrier in the world, member of SkyTeam aviation alliance group with a fleet of 869 planes. The aviation industry is facing an increased demand as passenger want to fly as the Covid-19 Coronavirus Pandemic measures have been lifted or reduced globally. Amsterdam, The Netherlands on May 4, 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

التحليق بزيت الطبخ؟.. مساع حثيثة لإنتاج وقود حيوي "نظيف" للطائرات 08.10.2022

حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟