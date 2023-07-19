صنع في ألمانيا - التحول الأخضر إلى أين؟

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تريد تشيلي تأميم إنتاج الليثيوم. فما الأهم: الربح أم البيئة؟ وأيضا: مضخة حرارية عملاقة لمياه البحر في الدنمارك ومستودع للهيدروجين في إسبانيا. وهل المنازل الصغيرة صديقة للبيئة حقا؟ ومن يبني منازل من طائرات قديمة؟
إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
مواد كثيرة علينا الحرص الشديد عند التخلص منها. من بينها البطاريات، خصوصا بطاريات الحواسيب والهواتف والسيارات والساعات اليدوية.
نجح المغرب في توقيع عقود ضخمة مع شركتي بي أم دبليو ورينو لتوريد الكوبالت الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتطمح المملكة أن تصبح موردا مستداما بعد إكمال سلاسل إنتاج المعدن ومشاريع تدوير البطاريات القديمة.
حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟
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